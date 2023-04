﻿Wer kippt massenhaft Brot in den Einfelder See?

Am Wochenende haben Unbekannte offenbar Brot im Einfelder See entsorgt. Am Ufer der Badestelle in der Dorfbucht lagen massenhaft Weißbrotstücke am Ufersaum. Die Stadtverwaltung befürchtet, dass dadurch Gänse angelockt werden.

Neumünster. Seit vielen Jahren sind die Gänse ein Problem am Einfelder See in Neumünster. Sie fressen sich an dem Gras auf den Liegewiesen der Strände satt und verschmutzen alles mit ihren Hinterlassenschaften. Nun haben Unbekannte die Tiere offenbar auch noch angelockt.

Am Wochenende lagen am Ufer der Badestelle in der Dorfbucht massenhaft Weißbrotstücke am Ufersaum. Das können unmöglich die Überreste einer Fütterung durch Kinder gewesen sein, denn dafür war es viel zu viel Brot. Es sieht nach gezielter Entsorgung aus. Wer macht so etwas?

An der Badestelle in der Dorfbucht des Einfelder Sees lagen massenhaft Brotstücke am Strand. © Quelle: Daniel Friederichs (Danfoto)

In der Stadtverwaltung ist man darüber verärgert. Stadtsprecher Stephan Beitz: „Aus gutem Grund wünschen wir keine Fütterung der Enten, Gänse oder Möwen am Einfelder See oder auch am Teich in der Innenstadt“, sagte Beitz. Es sei nicht gesund für das Geflügel, und man wolle es nicht auch noch anlocken.

Gänse verschlechtern die Wasserqualität im Einfelder See

Phasenweise sind die Grünflächen am Einfelder See dermaßen von Gänsekot übersät, dass man sich dort einfach nicht aufhalten kann, besonders im Sommer. Der Gänsekot trägt außerdem Nährstoffe ein, die die Badewasserqualität in der warmen Jahreszeit verschlechtern. In heißen Sommern musste die Stadt sogar schon Badeverbote aussprechen.

„Das TBZ sammelt werktäglich den Müll am Einfelder See, nimmt aber keinen Gänsekot auf“, sagte Stadtsprecher Beitz. Der Kot werde beim Harken des Strandes untergewühlt.

Vor Jahren hatte die Stadt alles Mögliche versucht, um die Gänse von den Stränden zu vergrämen. Flatterband sollte die Vögel stören, und hölzerne Fuchsattrappen sollten sie in die Flucht schlagen. „Das war leider ohne jeden Erfolg. Die Gänse nutzten die Holzfüchse sogar als Sitzplätze. Daher werden derzeit keine Vergrämungsmaßnahmen mehr gemacht“, so Beitz. Zurzeit sind die Gänse am See allerdings (noch) kein großes Thema.