﻿Neumünster: Der Grundstein fürs neue Vereinsheim vom TS Einfeld ist gelegt

Vereinsheim in Containern: Das ist beim Turn- und Sportverein Einfeld in Neumünster mit der Grundsteinlegung für einen Neubau Geschichte. Was steckt im Nachfolger des 2019 abgebrannten Vorgängers?

Neumünster. Der Grundstein für ein neues Vereinsheim des Turn- und Sportvereins Einfeld in Neumünster ist gelegt. Geht alles glatt, könnte im Sommer 2023 Einzug gefeiert werden.

Vereinsvorstand, Bürgermeister Tobias Bergmann und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger befüllten die Kupferkartusche für den Grundstein mit einer Tageszeitung, den Bauplänen und Münzen.

Julian Dawkins, Dachdecker und TSE-Judotrainer, hatte beim Verlöten des Kupferbehälters, der traditionell in den Grundstein eingelegt wird, an den Brand im September 2019 erinnert, der das gesamte Vereinsheim am Roschdohler Weg vernichtete. „Das ist hoffentlich der letzte Gasbrenner, der hier läuft“: Flammen eines Abflammgeräts, mit dem Unkraut im Außengelände vernichtet werden sollte, waren am 3. September 2019 an die Blechfassade geschlagen und hatten Holzbauteile dahinter entzündet. – Ein Schlag für die 1200 TSE-Mitglieder.

Turn- und Sportverein Einfeld: Drei Millionen Euro für den Neubau?

Die Kosten für den Neubau wurden 2019 auf 2,5 bis drei Millionen geschätzt. „Wir wissen nicht mehr, wo wir landen werden“, sagte Vereinsvorsitzender Rüdiger Schmitt angesichts der rasant steigenden Baupreise. Wegen globaler Lieferschwierigkeiten von Baumaterial konnte er ein Einzugsdatum nur vorsichtig schätzen: „Sommer 2023, wenn alles glatt geht.“ Der Rohbau des Holzständerbaus soll im Januar fertig sein.

Das Vereinsheim ist in zwei Bauabschnitten geplant, erläuterte Architekt Markus Fehrs. Im ersten sollen im gleichen Ausmaß wie beim Vorgängergebäude auf 800 Quadratmetern ein Sportraum, Umkleiden, Restaurant, Büro- und Schiriraum entstehen. Im zweiten ist ein Mehrzweckraum mit 300 bis 900 Quadratmetern Fläche geplant – die Größe hängt von den Mitteln ab, die dem Verein zur Verfügung stehen.

Der TSE bietet Handicap-Sport an

Der Verein hat den Neubau barrierearm angelegt. „Wir bieten Handicap-Sport an“, erläuterte Rüdiger Schmitt. „Menschen mit Handicap gehören in der Gesellschaft dazu.“ Die Energieeffizienz entspricht KfW 40, den Vorgaben für ein Niedrigenergiehaus. Fördermittel bekommt der Verein jedoch nicht.

Sie verpassten beim Antrag den von der Bundesregierung kurzfristig angekündigten Stichtag um einen Tag, bedauert Rüdiger Schmitt. „Damit haben wir 500 000 bis 600 000 Euro weniger als geplant.“ Wie der Verein die Finanzierungslücke kompensiert? „Ich weiß nicht, wie.“

Die Stadt gibt zum Neubau einen Zuschuss von 220 000 Euro dazu, das Land gemäß der Sportstättenförderrichtlinie 500 000 Euro.

Container und Tennisheim sind Übergangslösung

Brach lag das Sportangebot in 15 Sparten jedoch zu keiner Zeit: Außensportarten wurden weiter betrieben, ab Dezember 2019 standen sieben Container als Büro und Umkleiden parat. Das benachbarte Tennisheim wurde von den Stadtwerken und von der SH Netz AG kurzfristig als Ersatzraum ertüchtigt: Es erhielt eine Heizung, dazu Wasser-, Strom- und Gasanschlüsse. „Vorher liefen alle Anschlüsse über das Vereinsheim“, erläuterte Rüdiger Schmitt.

Für die Hilfsbereitschaft von anderen Vereinen und aus dem Stadtteil ist Rüdiger Schmitt bis heute dankbar. Ein Dachdeckerunternehmen öffnete dem TSE die Türen: Ein Sportangebot findet jetzt dort statt.