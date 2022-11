﻿Neumünsters ehemaliger Stadtpräsident Hatto Klamt mit 86 Jahren gestorben

Am Ende seiner letzten Ratssitzung stand 2008 das ganze Stadtparlament und applaudierte Hatto Klamt. Sage und schreibe 250 Sitzungen hatte er als Ratsherr in 42 Jahren besucht. Als Krönung seiner Laufbahn war der Christdemokrat 2003 zum Stadtpräsidenten gewählt worden. Nun ist er gestorben

Neumünster. Er hatte eine so umfassende Bildung, dass Hatto Klamt damit manche Schüler und Wegbegleiter gelegentlich eingeschüchtert hat. Häufig würzte er seine Beiträge in der Ratsversammlung von Neumünster mit lateinischen und griechischen Zitaten. Kaum jemand hatte in Neumünster jemals eine so beeindruckende kommunalpolitische Laufbahn wie Klamt. Der Stadtpräsident a.D. ist jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben.

Geboren wurde Hatto Klamt 1936 als Sohn eines Reichsbahnoberinspektors in Neumünster. Er ging in den Kindergarten im Anschargemeindehaus und wurde auf die Wilhelmschule (heute Johann-Hinrich-Fehrs-Schule) eingeschult. Als Achtjähriger rettete ihm bei einer schweren Knochenmarkentzündung nur eine Notoperation in der Kieler Uni-Klinik sein rechtes Bein. „In der Bunkerklinik in Kiel erlebte ich 1944 auch die ersten schweren Bombenangriffe“, erzählte Klamt immer wieder.

Ölgemälde von Hatto Klamt, ehemaliger Stadtpräsident, in der Galerie im Rathaus von Neumünster. © Quelle: Thorsten Geil

Nach dem Abitur an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt nahm er 1956 in Kiel ein Studium in Latein, Geschichte, Philosophie und Pädagogik auf, wechselte später nach Hamburg. Dort lernte er Griechisch als seine fünfte Fremdsprache, denn Englisch, Französisch, Latein und Spanisch beherrschte er schon.

Der Traum von der Doktorarbeit blieb ihm verwehrt, denn der plötzliche Tod seines Vaters 1960 ließ das aus finanziellen Gründen nicht mehr zu. Später, als Klamt längst als Lehrer arbeitete, studierte er noch Theologie und Politologie.

250 Sitzungen in 42 Jahren als CDU-Ratsherr in Neumünster

Als Studienrat unterrichtete Hatto Klamt zunächst in Pinneberg, ab 1966 an der Klaus-Groth-Schule Neumünster. 1974 wurde er als kommissarischer Schulleiter mit dem Aufbau des neuen "Gymnasiums im Schulzentrum Neumünster-Einfeld" betraut. Die spätere Alexander-von-Humboldt-Schule sollte Klamt bis zur Pensionierung im Jahr 2001 mit großer Leidenschaft und einer gewissen Strenge leiten.

Trauerbeflaggung am Montag Für den Tag der Trauerfeier für den verstorbenen Stadtpräsidenten a.D. Hatto Klamt am Montag, 28. November, hat Oberbürgermeister Tobias Bergmann Trauerbeflaggung für alle städtischen Gebäude angeordnet. „Die Stadt Neumünster würde sich freuen, wenn sich andere Städte, Gemeinden, Behörden oder Organisationen dem anschließen würden“, teilte Bergmann mit. Die Trauerfeier findet am Montag um 12 Uhr in der Vicelinkirche statt.

Eine beispielhafte kommunalpolitische Karriere als Mitglied der Ratsversammlung begann 1966. Drei Jahre zuvor war er in die CDU eingetreten. Sage und schreibe 42 Jahre war er in 250 Sitzungen Ratsherr mit Leib und Seele für seine Stadt Neumünster.

Dem Magistrat gehörte Hatto Klamt von 1970 bis 1978 als Dezernent der Stadtwerke und von 1978 bis 1996 als Dezernent für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz an. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Schneekatastrophe 1979 und die Neubauten des Friedrich-Ebert-Krankenhauses und der Stadthalle.

Klamt meldete sich freiwillig zur Bundeswehr – um mit gutem Beispiel voranzugehen

Als Krönung seiner politischen Laufbahn empfand er seine Wahl zum Stadtpräsidenten: Von 2003 bis 2008 amtierte Klamt als Stadtoberhaupt. Neben der kommunalpolitischen Tätigkeit engagierte Klamt sich viele Jahre als Vorsitzender des TS Einfeld.

Auch als Reserveoffizier war Hatto Klamt sehr viel unterwegs – was er als Angehöriger eines „Weißen Jahrgangs“ nicht gemusst hätte. Aber Pflichterfüllung stand für ihn an erster Stelle. Als Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer sah er es auch als seine Aufgabe an, seine Schülerinnen und Schüler „von der Verteidigungswürdigkeit unseres Staates zu überzeugen. Und so glaubte ich auch, selbst mit gutem Beispiel vorangehen zu müssen“, sagte er einmal. 1969 meldete er sich freiwillig zur Bundeswehr und machte eine Ausbildung als Reserveoffizier.