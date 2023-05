﻿Newcomer Rüstemeier übernimmt die CDU-Fraktion Neumünster

Neumünster. In der ersten Fraktionssitzung nach der Kommunalwahl am 14. Mai haben die neu gewählten Ratsmitglieder der CDU einen Vorstand gewählt. Das Ergebnis dürfte für manche überraschend sein: Fraktionsvorsitzender ist Arne Rüstemeier (47). Er wohnt erst seit ein paar Monaten in Neumünster. Sein Vorgänger Gerd Kühl gehört seit der Kommunalwahl nicht mehr der Ratsversammlung an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Sabine Krebs und Martin Kriese gewählt. Außerdem haben die Christdemokraten, wenig überraschend, eine weitere Personalie geklärt: Sie werden auf der konstituierenden Sitzung am 13. Juni Anna-Katharina Schättiger erneut zur Wahl als Stadtpräsidentin vorschlagen. Dafür hat sie als stärkste Fraktion der Neumünsteraner Ratsversammlung das Vorschlagsrecht.

Kampfabstimmung bei der CDU Neumünster

Bei der Wahl um den Fraktionsvorsitz gab es eine Kampfabstimmung, denn neben Arne Rüstemeier wurde auch Klaus Grassau vorgeschlagen. Das Ergebnis bleibt geheim, und nur eine Person kennt es: Parteichef Hauke Hansen. „Wir haben vor der Abstimmung vereinbart, dass ich alleine die Stimmzettel auszähle und nur den Sieger bekannt gebe. Da waren wir uns alle einig. Das ist natürlich ein großer Vertrauensbeweis für mich“, so Hansen. Er ist nicht Mitglied der Fraktion (dafür aber jetzt Gemeindevertreter in seinem Wohnort Padenstedt).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arne Rüstemeier (47) ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker und erstmals Mitglied der Ratsversammlung in Neumünster. Bis vor ein paar Monaten, als er nach Neumünster-Faldera zog, gehörte er insgesamt zwölf Jahre der Flensburger Ratsversammlung an, in den letzten sechs Jahren als CDU-Fraktionsvorsitzender. Seit 2022 leitet er die Geschäftsstelle des Landes für die Zusammenarbeit mit Dänemark im Europaministerium. Bis 2021 hatte er 20 Jahre für die Firma Versatel gearbeitet.

Arne Rüstemeier hat Respekt vor der Aufgabe in Neumünster

Rüstemeier: „Auf die neue ehrenamtliche Aufgabe freue ich mich und nehme sie mit Respekt an. Ich kenne viele der Akteure schon lange, muss mich aber natürlich noch in die Stadt einarbeiten. Meine kommunalpolitische Erfahrung aus Flensburg sollte mir dabei helfen“, sagte er.

Sabine Krebs sitzt seit 20 Jahren in der Ratsversammlung, war selber einmal Fraktionschefin, ist Stadtteilvorsteherin in Wittorf und Mitarbeiterin des DRK. Der Tankstellen-Unternehmer Martin Kriese ist Stadtteilvorsteher der Gartenstadt, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und war bereits in der vorigen Wahlperiode Mitglied der Ratsversammlung.

Lesen Sie auch

Zu den ersten Zielen von Arne Rüstemeier gehört, „eine arbeitsfähige Ratsversammlung hinzukriegen“. Er wolle Gespräche mit allen demokratischen Parteien führen. „Das Ziel ist so etwas wie ein Schulterschluss, um zumindest Großprojekte sicher durch den Rat zu bekommen. Das kann auch gern eine Koalition sein. Auch eine Große Koalition mit der SPD schließe ich nicht aus“, so Rüstemeier.

KN