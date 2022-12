﻿Niederdeutsche Bühne Neumünster: Theater und Lesung zu Weihnachten und Silvester

Die Niederdeutsche Bühne in Neumünster hat in diesem Jahr noch einiges zu bieten: Neben dem Weihnachtsmärchen gibt es noch eine Adventsvorlesung und zu Silvester eine Theaterkomödie – mit einer lustigen Geschichte.

Neumünster. Die Niederdeutsche Bühne wird 2023 100 Jahre alt. Sie führt in diesem Jahr erneut ein Weihnachtsmärchen auf: Für das Stück „Du spinnst wohl“ sind am 10. und 11. Dezember noch einzelne Restkarten verfügbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darüber hinaus laden Mitglieder der Niederdeutschen Bühne zur Adventsvorlesung "Wiehnachen bi de Needersütschen" im Studio-Theater in der Klosterstraße ein. Dabei gibt es Punsch, Plätzchen und Musik. Unter der Leitung von Birgitt Jürs werden am 16. Dezember um 17 Uhr und am 18. und 19. Dezember um 16 Uhr vorweihnachtliche Texte und Lieder vorgelesen.

Lesen Sie auch

Niederdeutsches Theater: „Mien Mann de fohrt to See“ wird an Silvester aufgeführt

Auch für Silvester hat sich die Niederdeutsche Bühne etwas überlegt: Am 31. Dezember wird das Stück „Mien Mann de fohrt to See“ aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine klassische niederdeutsche Komödie von Wilfried Wroost. Lokalbetreiber Brammer muss ins Gefängnis: Er hat sich des Zigarettenschmuggels schuldig gemacht. Da er und seine Frau Mary ihren guten Ruf zu verlieren haben, darf das niemand wissen. Kurzentschlossen erzählt seine Frau Mary den Lokalgästen und der Verwandtschaft, dass Brammer wieder als Schiffskoch arbeite und zur See gefahren sei. Die kleine Notlüge scheint wasserdicht zu sein, doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, den niemand vorhergesehen hat: Ausgerechnet das Schiff, auf dem Brammer angeheuert haben soll, gerät in Seenot und kentert – keine Überlebenden an Bord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sehen möchte, wie Brammers Frau Mary aus dem Schlamassel wieder herauskommt, kann das Stück am Sonnabend, 31. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater in der Stadthalle angucken. Ab dem 12. Januar 2023 gibt es weitere Aufführungen des Theaterspiels. Karten für die drei Veranstaltungen gibt es online zu kaufen.