Die Niederdeutsche Bühne Neumünster hat mehrere schlechte Jahre hinter sich, aber nach langwierigem Umbau, einer Brandstiftung am Theater und Corona wollen die ehrenamtlichen Theaterspieler jetzt endlich wieder dahin, wo sie hingehören: auf die Bühne. Am 2. September geht es los.

Neumünster. Die Theatertruppe der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN) hat in den kommenden Monaten viel vor. Die neue Spielzeit mit den üblichen sechs eigenen Einstudierungen beginnt am 30. September, aber vorher wird noch ein Stück der vergangenen Saison nachgeholt. Und im neuen Jahr geht es dann erst richtig los.

Die NBN hatte mehrere Jahre lang buchstäblich die Seuche. Erst zogen sich Sanierungsarbeiten am Studiotheater an der Klosterstraße länger hin als geplant – und dann kam Corona. Mehrfach mussten 2020 und 2021 Stücke verschoben oder gleich ganz abgesagt werden. "Dann waren wir endlich mal wieder soweit und wollten im Juni ,Katharina de Grote' aufführen – doch dann kam dieser Brandstifter um die Ecke", sagte Bühnenleiter Niels Münz bei der Vorstellung des neuen Programms.

Am 2. Juni hatte es in der Nacht bei der NBN gebrannt: Um 1.16 Uhr wurde die Brandmeldeanlage des Studio-Theaters an der Klosterstraße ausgelöst. Eine Holzkonstruktion an der Außenfassade hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, aber die Premiere musste erst verschoben und dann abgesagt werden – und damit war die Spielzeit vorzeitig beendet.

Löschmittel nach dem Brand sind beseitigt

„Wir haben hier in einer großen Aktion alle Folgen des Löschmitteleinsatzes beseitigt und jetzt gerade wieder alles sauber“, sagte Münz. Die Lüftung war vier Wochen lang pausenlos im Einsatz, und nun ist im Theatersaal kaum noch etwas von dem Brand zu sehen. Nur zwei Balken an der Außenwand sind noch angekokelt.

Dennis Willert vom Vorstand der NBN zeigt auf den Brandschaden, der hinter der Bühne noch zu sehen ist. © Quelle: Michael Ermel

Am Freitag, 2. September, startet die Premiere von ,Katharina de Grote’. Die weiteren Aufführungen finden vom 5. bis 11. September statt. Bereits gekaufte Karten und Abo-Tickets der Vorsaison behalten ihre Gültigkeit.

Die neue Spielzeit beginnt am 30. September mit der Wiederaufnahme der Komödie "Keen weet dat – oder: Quizshow", die 2020 nur eine vielgelobte Premiere erleben durfte und seitdem auf weitere Aufführung wartet. Danach gibt es bis Mai nach und nach mehrere Komödien, ein Weihnachtsmärchen und besondere Stücke zu sehen. Auch die traditionelle Silvesterpremiere ("Mien Mann, de fohrt to See") ist natürlich wieder im Programm.

Diese Komödie ist gleichzeitig der Auftakt zu einem Jubiläumsjahr, denn die Niederdeutsche Bühne wird 2023 genau 100 Jahre alt. Im März zeigt die NBN „De Fährkroog“ – und das nicht ohne Grund. „1923 haben einige Freunde des niederdeutschen Theaters aus Neumünster dieses Stück im Hamburger Ohnsorg-Theater gesehen. Sie waren so begeistert, dass sie in ihrer Heimatstadt ein eigenes Ensemble gründeten – unsere NBN“, sagte Niels Münz.

Premiere: „Türkisch trifft Platt“ in Neumünster

Neben den eigenen Inszenierungen lädt die NBN auch wieder zu zahlreichen Sonderveranstaltungen ein. Im September kommt das Ohnsorg-Theater, und im Oktober gibt es eine doppelte Premiere: Die Türkische Gemeinde Neumünster gastiert mit „Türkisch trifft Platt“ im Rahmen der Interkulturellen Wochen. „Gezeigt werden kurze, türkischsprachige Stücke – und wir planen dazu keine Untertitel, sonder Obertitel“, sagt Münz lachend. Über der Bühne soll die plattdeutsche Übersetzung zu lesen sein; die technische Umsetzung ist aber noch offen.

Auch die beliebten adventlichen Lesungen („Wiehnachten bi de Neederdütschen“) sind wieder geplant. Dazu kommt im Februar eine neue, dreiteilige Frühschoppen-Reihe: Dort wollen die Theaterleute Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit geben.

Über allem steht die große Hoffnung, dass die Menschen wieder ins Theater kommen mögen. Wenn in den beiden Vorjahren gespielt werden durfte, waren die Zuschauerzahlen merklich kleiner als sonst. Münz: „Wir sind sehr unsicher, ob wir Eintrittskarten in großer Zahl verkaufen werden. Wir können das Gefühl der Menschen nicht einschätzen – und ebenso wenig die steigenden Kosten.“

Natürlich will auch die NBN möglichst Energie sparen, aber ganz sicher nicht bei der Temperatur im Theatersaal. Kein Besucher soll eine warme Wolldecke mitbringen müssen, so Münz.