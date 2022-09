Experten beraten Perspektiven des Radverkehrs auf der Nordbau in Neumünster. Wissenschaftler Andreas Tietze gibt vorab einen Ausblick, welches Potenzial im Ausbau des Netzes für Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein stecken könnte.

Neumünster. Mindestes drei Meter breit und kreuzungsfrei – dafür, wie ein idealer Radschnellweg aussieht, gibt es bislang nur Empfehlungen. Einen Ausblick, welches Potenzial in den kommenden Jahren im Ausbau dieser Wege steckt, gibt Professor Andreas Tietze auf der Nordbau in Neumünster.

„Kiel ist spitze in Schleswig-Holstein, Flensburg auf einem guten Weg“, sagt der Experte, der sich an der Evangelischen Hochschule in Hamburg mit dem Thema beschäftigt. Insgesamt habe das Land ein relativ langes Radnetz, das teilweise aber noch nach den Standards aus den 1970er Jahren gebaut wurde.