Nordpferd kommt nach vier Jahren Pause wieder nach Neumünster

Neumünster. Janne Ovens ist voller Vorfreude. Nach vier Jahren kommt die Messe Nordpferd wieder zurück. „Die Organisation ist deutlich aufwendiger geworden als vor Corona, aber wir haben es geschafft und werden drei Tage lang alle Holstenhallen füllen“, sagt der Veranstalter der größten Pferde- und Reitsportmesse im Norden.

Ausgefallen ist eigentlich nur die Nordpferd 2021, weil Ovens und sein Team bislang im Zweijahresrhythmus in den ungeraden Jahren nach Neumünster kamen. In den jeweils anderen Jahren fand die „Hansepferd“ in Hamburg statt, aber die wird es nicht mehr geben. „Wir springen in die Lücke und machen künftig jedes Jahr eine Nordpferd in Neumünster, also auch schon wieder 2024“, so Ovens.

Nordpferd 2023 in Neumünster füllt alle Holstenhallen

Aber erst einmal steht die Nordpferd 2023 vor der Tür. Vom 21. bis 23. April wird es in den Holstenhallen Neumünster alles rund um den Reitsport zu sehen und zu kaufen geben.

Vor Corona standen die Ausstellerfirmen Schlange, um einen Stand auf der Nordpferd zu bekommen, aber die Zeiten haben sich geändert. „Wir waren verwöhnt. Manche Aussteller sind nicht mehr am Markt, und vor allem haben viele Personalprobleme, um einen Messestand zu beschicken“, sagte Birgit Wolf von der Messeleitung auf einer Pressekonferenz in Neumünster.

Große Abendshow auf der Nordpferd 2023 in Neumünster

Trotzdem werden aber alle Holstenhallen voll sein; 220 Stände wurden gebucht. 2019 kamen 30 000 Besucherinnen und Besucher. Die Anbieter kommen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Österreich, Schweden, Spanien, Italien, Polen und Tschechien. Alle wichtigen Branchen sind vertreten – von Futtermitteln und Fahrzeugen bis hin zu Bekleidung und alle Arten von Zubehör. Im Trend liegen Nachhaltigkeit und natürliches Futter.

Zeiten und Preise zur Nordpferd 2023 in Neumünster Die Messe Nordpferd 2023 in den Holstenhallen von Neumünster, Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster, findet von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. April, statt. Die Öffnungszeiten: Freitag und Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen zwölf Euro, Jugendliche bis 15 Jahren acht Euro, Kinder bis sechs Jahren sind kostenfrei. Gruppen ab zehn Personen bekommen zehn Prozent Rabatt. Die Abendshow „Secrets – Jagd nach dem Phantom“ findet Freitag und Sonnabend um 19.30 Uhr statt. Sitzplätze kosten 29 bis 55 Euro, Stehplätze 19 Euro. Vorverkauf läuft unter www.nordpferd.de oder unter Tel. 0180-6050400. Veranstalter der Nordpferd 2023 in Neumünster ist die Firma Messe & Marketing in Friedrichstadt.

Tagsüber gibt es viele Vorführungen zu sehen, etwa aus dem Fahrsport, vom Voltigieren, der Barockreiterei oder auch Freiheitsdressuren. Bekannte Reitlehrerinnen zeigen dem Publikum ihre Tricks und Kniffe, wie das Pferd macht, was die Menschen möchten.

Ein großes Angebot an Seminaren ist auf der Nordpferd 2023 in Neumünster ebenfalls dabei. Auch hier bilden gesunde Fütterung und alternative Heilmethoden einen modernen Schwerpunkt. Weitere Themen sind etwa Versicherungen, Servicescheckheft für Pferde, Brandschutz im Stall, Stressmanagement, Fotografieren und Reiten von Pferd mit Hund.

Nordpferd 2023 in Neumünster mit „Secrets – Jagd nach dem Phantom“

Das Highlight der Nordpferd 2023 in Neumünster wird die große Abendshow „Secrets – Jagd nach dem Phantom“, die am 21. und 22. April um 19.30 Uhr in der großen Holstenhalle aufgeführt wird. „Wir zeigen zwölf wunderschöne Schaubilder und wollen die Menschen mit unserer Detailverliebtheit, toller Musik und schönem Licht ein paar Stunden entführen. Das ist ein Event für die ganze Familie“, sagt Katrin Stolz aus dem Messeteam.

Gesangsstars wie Jennifer Hans aus Neumünster und Archippe Benjamin Mo, beide bekannt aus der Fernsehsendung „Voice of Germany“, treten in der Show auf, und auch eine Akrobatiknummer haben die Veranstalter eingebaut.