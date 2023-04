﻿Nordperd Neumünster zog 28 000 Gäste aufs Messegelände: War es zu voll?

Die Veranstalter der Nordpferd in den Holstenhallen sind am vergangenen Wochenende mit 28 000 Gästen quasi überrannt worden. Als „zu voll“ empfand das Messeunternehmen das Gedränge in den Hallen aber nicht. Holstenhallenchef Dirk Iwersen sieht aber einen Punkt, der verbessert werden sollte.

Neumünster. Hochzufrieden sind die Veranstalter der Nordpferd in Neumünster. Vom 21. bis 23. April waren 28 000 Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände in und um die Holstenhalle geströmt. Es herrschte Gedränge, aber als „zu voll“ empfand Janne Ovens, einer der Geschäftsführer der Messe & Marketing aus Friedrichstadt, das Treiben an den Ständen oder in den Gängen nicht. Dirk Iwersen, Chef der Holstenhallen, sieht aber eine Schwäche, die bei der Nordpferd vom 12. bis 14. April 2024 verändert werden sollte.

Der Messeveranstalter aus Friedrichstadt will die Nordpferd zukünftig jedes Jahr in Neumünster veranstalten, weil es die Hansepferd in Hamburg nicht mehr gibt. „Wir bleiben aber auch 2024 familiär und kompakt“, betonte die Projektleiterin Birgit Wolf. Kritik seitens der Besucher, dass es teilweise zu voll gewesen ist, sei nicht an sie herangetragen worden. „Wir freuen uns, dass der Zuspruch so groß war. „Wir sind überrannt worden, aber zu voll war es nicht“, so der Geschäftsführer Janne Ovens.

Nordpferd: Messestandort Neumünster profitiert von Entscheidung

„Und gar bedrohlich ist es zu keiner Zeit gewesen, da stimmen wir uns auch mit dem Sicherheitsdienst der Holstenhallen ab“, so Ovens weiter. 2019 hatte die Messe sogar über 30 000 Gäste. „Es gab in diesem Jahr einen einzigen Zwischenfall. Eine Frau hatte Kreislaufprobleme“. Bei 28 000 Besuchern könne so etwas mal vorkommen, führte er aus. Durchsagen, dass die Besucher wegen der Enge und Fülle aufs Freigelände ausweichen sollten, habe es nicht gegeben.

„Aus Marketinggründen hat es sicherlich den Hinweis gegeben, dass es auch auf dem Freigelände etwas zu sehen und zu erleben gibt“, betonte Holstenhallengeschäftsführer Dirk Iwersen. „Die Entscheidung, dass die Messe jedes Jahr in Neumünster angeboten werden soll, freut uns als Standort.“

Im nächsten Jahr soll es nach Angaben von Dirk Iversen aber einen dritten Parkplatz geben. „Der Andrang am Sonnabendnachmittag war zum Teil zu groß, sodass Wartezeiten entstanden sind.“ Die Holstenhallen überlegten, ob kommendes Jahr bei dieser Messe Flächen des Lokschuppens angemietet werden sollten. Das entspanne dann die Situation.