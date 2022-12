﻿Neumünster: Modehaus hilft Sportlern und bedürftigen Familien

Es ist Tradition seit 35 Jahren: Im Advent hilft das Modehaus Nortex in Neumünster mehreren Organisationen, die sich ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen. In diesem Jahr wurden 8585 Euro gespendet. Zwei Sportvereine und die Kindertafel Neumünster profitieren.

Neumünster. Schon der Nortex-Firmengründer Richard Ohlhoff war eng mit dem TSV Wiemersdorf verbunden, und diese Beziehung hält bis heute an. Der TSV ist einer von drei Vereinen, die in diesem Jahr von der traditionellen Nikolausspende des Modehauses Nortex profitieren. 8585 Euro wurden ausgeschüttet.

Diese Summe ist kein Zufall, denn Nortex feiert in diesem Jahr 85. Geburtstag. Richard Ohlhoff hatte das Unternehmen 1937 in Hamburg als Norddeutsche Textilgesellschaft (Nortex) gegründet, um Berufsbekleidung herzustellen. Seit 1960 sitzt Nortex in Neumünster, seit 1974 als Einzelhandelsunternehmen und führendes Modehaus in der Region.

Ein neuer Spielplatz für Wiemersdorf

Der TSV Wiemersdorf ist tief in der Gemeinde bei Bad Bramstedt verwurzelt; Menschen aller Generationen sind Mitglieder, treiben Sport und pflegen eine große Gemeinschaft. „Das Spielgerät vor dem Sportlerheim ist kaputt und soll ersetzt werden“, sagte Bernd Rieve vom TSV Wiemersdorf. „Wir wollen einen neuen Spielplatz bauen und freuen uns sehr über diese tolle Unterstützung von 2862 Euro.“

Dieselbe Summe fließt in die Vereinskasse des Sportvereins Blau-Weiß Wittorf, ganz in der Nähe des Nortex-Sitzes in Neumünster. Der Verein stellt mehrere erfolgreiche Mannschaften und möchte einen Teil der Spendensumme in neue Trikots investieren. „Aber in Zeiten der Energiekrise hilft uns diese Spende auch an anderer Stelle sehr“, sagte der Vorsitzende Mihaly Keszti.

Kindertafel Neumünster bietet Wärme und Geborgenheit

Ein Verein, "der sehr viel Wärme und Geborgenheit bietet", so Nortex-Geschäftsführer Kai Först, bekommt ebenfalls 2862 Euro, nämlich die Kindertafel in Neumünster. Sie ist ein Ableger der Tafel, die bedürftige Menschen aus Neumünster mit Lebensmitteln versorgt. In der Kindertafel werden Kinder an Nachmittagen betreut.

„Ja, wir bieten ihnen Wärme und Geborgenheit, aber wir können und wollen nicht die Familien ersetzen“, sagte die Tafel-Vorsitzende Christina Arpe. Sie und ihr Team möchten die Nortex-Spende in die Ferienaktivitäten der Kindertafel stecken. Viele der Kinder verlassen Neumünster in den Ferien nie und kennen nur die Stadt.

„Es sind für die Kinder unglaubliche Erlebnisse, mit dem Zug beispielsweise zur Phänomenta nach Flensburg zu fahren oder an die Nordsee“, sagte Christina Arpe und bedankte sich für die Spende von Nortex. „Manche verstehen gar nicht, dass das Wasser dort immer kommt und geht.“ Sie fügt hinzu: „Ausflüge und gemeinsame Erlebnisse erweitern ihren Horizont.“