﻿Notaufnahme Neumünster: Drei Schwestern schlagen Alarm

Seit fast drei Jahren ist jeder Tag in der Zentralen Notaufnahme im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster ein Ausnahmetag: Corona hat die ohnehin schon harten Arbeitsbedingungen noch einmal deutlich verschlechtert. Drei Krankenschwestern schlagen jetzt Alarm. „Das Maß ist voll, es geht so nicht weiter. Wir können bald nicht mehr.“

Drei Krankenschwestern der Zentralen Notaufnahme im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster klagen an (von links): Martina Böttger, Sabine Schimkus und Stefanie Rohwedder.

Neumünster. Als die Zentrale Notaufnahme (ZNA) im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) vor Jahrzehnten gebaut wurde, war sie für 5000 Patientinnen und Patienten im Jahr ausgerichtet. Jetzt kommen 33.000. Es sind nach wie vor viele akute Fälle mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Unfallopfer – aber seit Jahren zunehmend auch Menschen, die Magenbeschwerden oder seit Wochen Rückenschmerzen haben und nicht auf einen Termin beim Facharzt warten wollen. Drei langjährige Krankenschwestern fordern, dass sich etwas an den Arbeitsbedingungen ändert.

„Wir machen hier in jeder Schicht acht Stunden lang Hochleistungssport, seit Corona unter einer FFP2-Maske. Viele von uns konnten vorher schon nicht mehr und sind jetzt echt am Limit“, sagt Stefanie Rohwedder, die seit 20 Jahren auf der ZNA arbeitet. Manchmal entdeckt sie nach Feierabend in ihrem Spind ihre volle Wasserflasche und merkt dann, dass sie den ganzen Tag keinen Schluck getrunken hat.

Krankenschwestern schlagen Alarm: Arbeitsbedingungen in Kliniken werden immer schlechter

Ihre Kollegin Sabine Schimkus arbeitet seit 29 Jahren im Drei-Schicht-Betrieb auf der ZNA und sorgt sich um sich und alle Kolleginnen und Kollegen. „Wir kümmern uns den ganzen Tag um andere Menschen und tun das gern, aber auch wir wollen alle mal gesund in Rente gehen“, sagt sie. Bei den Arbeitsbedingungen werde das nicht einfach.

Zentrale Notaufnahme im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster © Quelle: Thorsten Geil

Bei ihnen müssen alle Menschen durch: Die Schwerstkranken und die Frau mit dem Migräneanfall, der Sportler mit dem umgeknickten Fuß, das Kind mit dem gebrochenen Arm, die herzkranke Dame mit akuter Atemnot – aber auch der Betrunkene, der randaliert und von mehreren Kollegen fixiert werden muss. Im Durchschnitt durchlaufen 100 Patienten die ZNA pro Tag.

Die Größe des Einzugsgebietes wird immer größer, weil in anderen Kliniken Abteilungen geschlossen werden. Auch dadurch ist die Notaufnahme mit Patienten zusätzlich gefüllt. Viele Menschen haben keinen Hausarzt, finden keine Fachärzte und landen dann auch irgendwann in der ZNA.

Viele Menschen in Neumünster haben keinen Hausarzt mehr

Teilweise warten Patienten stundenlang auf den Transport mit Krankenwagen zurück nach Hause oder ins Pflegeheim. Auch in dieser Zeit werden sie von den Mitarbeitern der ZNA betreut. „Nicht selten warten die Patienten zwischen sieben und zehn Stunden. Da kriegt man Hunger und Durst und muss auf die Toilette“, sagt Martina Böttger, die seit 38 Jahren im FEK arbeitet, davon zwölf auf der ZNA.

Zu alledem sind noch die Corona-Patienten gekommen, deren Versorgung einen enorm hohen Aufwand erfordert. "Die Patienten kommen in einen separaten Covid-Schockraum, wo sie von mindestens einer Pflegekraft und einem Arzt untersucht und für die Aufnahme auf der Infektionsstation vorbereitet werden", sagt Martina Böttger. Wenn alles gut geht, soll die Aufnahme nicht länger als 30 Minuten dauern, aber es können auch zwei Stunden werden. Während der ganzen Zeit tragen die Mitarbeiter einen Schutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske und Schutzbrille.

Ein unglaublicher Motivationskiller war die Auszahlung des Oktober-Gehalts, denn das Personal der ZNA hat vom Corona-Bonus der Bundesregierung keinen Cent gesehen. Ersonnen wurden der Bonus und seine Verteilung in Berlin. Laut Krankenhausfinanzierungsgesetz werden für 2021 „Sonderleistungen aufgrund von besonderen Belastungen durch die Sars-CoV-2-Pandemie geleistet“. Dafür hatte die Bundesregierung eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt – und ein strammes Regelwerk aufgebaut.

Das Geld ging nur an examinierte Pflegekräfte und Pflegekräfte auf bettenführenden Stationen. Die ZNA-Personal bekam keinen Cent, obwohl es mit die Hauptlast der Corona-Pandemie trägt. „Es ist eine Schande, wie wenig unsere Regierung über die Organisation und Abläufe in den Krankenhäusern informiert ist. Wir in der ZNA sind zutiefst erschüttert und enttäuscht“, sagen die drei Krankenschwestern.

Pflege-Bonus war ein Motivationskiller in den Krankenhäusern

Sie sind nicht über die FEK-Geschäftsführung verärgert, sondern über das System der Krankenhausfinanzierung in Deutschland. Es müsse sich dringend etwas ändern, damit auch künftig genug Personal da sei, um die Kranken zu versorgen.

Es gibt (noch) keine Kündigungswelle in der ZNA, die meisten halten durch, weil sie ihren anstrengenden und oft zermürbenden Beruf lieben. Aber unter den 45 Pflegekräften gibt es einen deutlichen Trend zur Stundenreduzierung, viele wollen auf Teilzeit gehen. Und der Krankenstand ist hoch: Vor Corona lag er im Pflegebereich des FEK bei 9 Prozent, jetzt bei 14,5 Prozent.