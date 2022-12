﻿OB von Neumünster soll das Personal flexibler einsetzen

Neumünster. Peter Janetzky ärgert sich. Der Fraktionsvorsitzende der FDP in der Ratsversammlung von Neumünster will die langen Wartezeiten auf Termine im Bürgerbüro nicht mehr akzeptieren. „Dass wir Steuerzahler zunächst ein Vierteljahr warten müssen, um ein Anliegen überhaupt vorzutragen, ist schlicht ein Unding“, sagt Janetzky.

Auf Antrag der FDP hat die Ratsversammlung den Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) darum beauftragt, ein grundlegend neues Personalkonzept zu entwerfen. Kernpunkt: Es soll ein flexibler Personaleinsatz möglich werden, der nicht fest an einen Fachdienst gebunden ist und dadurch eine übergreifende Verwendung erlaubt. Die Stadt Kiel will einen Pool von Personal-Springern aufbauen.

Beamte können nicht so einfach in der Verwaltung versetzt werden

„Eine Versetzung nach Bedarf sei bislang nicht wirklich möglich, hat uns OB Bergmann gesagt“, so Janetzky. Doch eine moderne Verwaltung müsse auch neue Wege gehen wollen. Es sei unverständlich, warum vereidigte Verwaltungsbeamte immer einem Fachdienst fest zugeordnet sein müssten. Hier müsse es flexiblere Lösungen in der Zukunft geben.

Ein gutes Beispiel für einen Engpass ist für Janetzky das Bürgerbüro, in dem die Menschen ihre Meldeangelegenheiten erledigen müssen. Das läuft seit gut zwei Jahren nur noch auf Termin und ist immer noch ein Ärgernis für die Bürgerinnen und Bürger, weil die Wartezeiten sehr lang sind.

Zwölf Wochen Wartezeit auf einen Termin im Bürgerbüro Neumünster

Mehrfach hatte Bergmann Abhilfe versprochen, doch eine Abfrage am Donnerstag (15. Dezember) ergab, dass sich nichts verbessert hat: Wer sich bei der Online-Vergabe einen Termin im Bürgerbüro holen wollte, um sich nach einem Umzug innerhalb von Neumünster umzumelden, bekommt das erste Angebot am 7. März 2023, also in zwölf Wochen. Dasselbe gilt, um einen neuen Personalausweis zu beantragen.

„Wir sind sehr bemüht, aber die Situation ist derzeit noch nicht zufriedenstellend, da der Bedarf und die entsprechenden Terminanfragen nach wie vor ausgesprochen hoch ist. Daher gibt es weiter Wartezeiten. Wir sind weiter bemüht, diese zu verkürzen“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz auf Anfrage.

Stadt Neumünster hat die Zahl der Termine erhöht

Der Sprecher betonte, dass es mittlerweile deutlich mehr Termine gebe als früher. „2021 wurden 12.000 Termine vergeben und in diesem Jahr bis Ende November schon 15.000. Der Schnitt pro Monat ist von 1000 auf 1361 Termine gestiegen.“ Es seien in diesem Jahr 1,5 Mitarbeiter im Bürgerbüro zusätzlich eingestellt und mittlerweile eingearbeitet worden.

FDP-Fraktionschef Peter Janetzky ist damit nicht zufrieden: "Ja, wir sehen die partiell heftige Überlastung in der Verwaltung. Ja, wir haben Kenntnis von dem Krankenstand. Das macht eine Personalplanung sicher nicht einfach. Aber so geht es doch auch nicht weiter."

Er freue sich, dass die Ratsversammlung dem FDP-Antrag einstimmig gefolgt sei, um ein entsprechendes Modell von der Verwaltungsspitze einzufordern. Janetzky: „Schließlich hatte der OB das Bürgerbüro ja zur Chefsache gemacht.“