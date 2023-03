﻿Oerlikon Neumünster kündigt großen Stellenabbau an: Wie viele Jobs in Gefahr sind

Bei Oerlikon Neumag in Neumünster kündigt sich ein großer Stellenabbau an: 500 Personen arbeiten dort – knapp ein Drittel der Jobs dürfte in Gefahr sein. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat reagieren empört. Sie halten den Stellenabbau für unnötig.

Bei Oerlikon in Neumünster wurde 2020 eine Maschine zur Produktion von Schutzmasken-Vlies für Europa umgebaut.

Neumünster. Die Industriegewerkschaft IG Metall Kiel-Neumünster ist empört: Bei der Firma Oerlikon Neumag Neumünster habe die Geschäftsführung eine Massenentlassung angekündigt. Konkret fordert der Arbeitgeber den Abbau von 178 Vollzeit-Beschäftigten. Die IG Metall und der Betriebsrat machen sich nun für eine Beschäftigungs- und Zukunftssicherung stark.

Der Vice President der Muttergesellschaft Oerlikon Textile in Remscheid, André Wissenberg, sagte: „Wir sehen innerhalb der Division Polymer Processing Solutions mit derzeit weltweit rund 4500 Beschäftigten einen möglichen Stellenabbau in den Jahren 2023/24 von rund 800 Arbeitsplätzen – vorwiegend in Deutschland.“

Bei Oerlikon Neumag in Neumünster arbeiten rund 500 Menschen

Am Standort Remscheid mit seinen derzeit knapp 1500 Beschäftigten prüfen Geschäftsleitung und Betriebsrat derzeit mögliche Maßnahmen, um eine sozialverträgliche Lösung zu finden. Dort könnte der Stellenabbau bis zu 650 Arbeitsplätze betreffen, so Wissenberg.

Am Standort Neumünster an der Tungendorfer Straße arbeiten derzeit rund 500 Menschen. Hier könnte es laut Wissenberg zu einem möglichen Stellenabbau in diesem und dem kommenden Jahr von bis zu 180 Arbeitsplätzen kommen. Die Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat liefen derzeit mit dem Ziel, eine sozialverträgliche Lösung zu finden.

Alle Beschäftigten wurden laut Firmenangaben im Herbst des letzten Jahres über eine deutliche Marktabschwächung bei der Nachfrage nach Chemiefaseranlagen vor allem aus China und dem daraus möglicherweise resultierenden Stellenabbau informiert. Auch in Neumünster seien alle Beschäftigten informiert worden. „Hier läuft die Schutzfrist im Haustarifvertrag Ende März aus“, so Wissenberg.

Oerlikon Neumünster: IG Metall findet den Stellenabbau unnötig

Die IG Metall findet den angekündigten Stellenabbau unnötig. „Unser Ziel ist es, alle Arbeitsplätze am Standort zu retten. Wir wissen sehr genau um die schwankende Auftragslage im Textilmaschinenbau. Deshalb gilt hier am Standort ein Haustarifvertrag. Die Vergangenheit am Standort hat gezeigt, dass auf ein Tief sehr schnell wieder ein Hoch kommt. Deshalb brauchen wir eine Zukunftsstrategie und kein Horrorszenario“, teilte Gewerkschaftssekretär Steffen Kreisl mit.

Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels sehen Gewerkschaft und Betriebsrat den angedrohten Stellenabbau als Gefährdung für den gesamten Standort. Das Knowhow der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde heute und in Zukunft dringend benötigt. „Wir machen uns große Sorgen, dass die Unternehmenspläne den gesamten Standort gefährden“, sagte Jasmin Ladehoff, Betriebsratsvorsitzende der Oerlikon Neumag.

Stephanie Schmoliner (IG Metall) spricht von Management-Fehler

Stephanie Schmoliner von der IG Metall sagt es noch deutlicher: „Bei der Neumag wurde lange Zeit sehr gutes Geld verdient. Es kann nicht sein, dass die Kolleginnen und Kollegen den Preis für Management-Fehler zahlen und zum Spielball von Unternehmensentscheidungen werden.“

Erst Anfang 2020 wurde bei dem Anlagen- und Maschinenhersteller Oerlikon Neumag in Neumünster der erste Spatenstich für ein neues Technikum-Gebäude gemacht; der Schweizer Mutterkonzern investierte eine zweistellige Millionensumme in den Standort. In der Corona-Zeit stellte die Firma binnen weniger Tage einen Teil der Produktion um und stellte Vliesstoffe für Corona-Masken her.