﻿Oerlikon Neumag Neumünster: Viele warten auf eine Abfindung – oder gehen freiwillig

Neumünster. Natürlich geht es der IG Metall und dem Betriebsrat um die 178 Arbeitsplätze, die bei dem Maschinenbauunternehmen Oerlikon Neumag in Neumünster in Gefahr sind. Aber sie sorgen sich auch um den ganzen Standort, denn in der umkämpften Branche gab es schon immer Höhen und Tiefen. Und viele langjährige Mitarbeiter sind sicher: Man werde bald wieder alle Fachkräfte brauchen, bekomme sie dann aber nicht zurück.

„Viele Kolleginnen und Kollegen warten jetzt nur auf die Details eines angekündigten ,Freiwilligenprogramms’ des Konzerns“, sagte am Mittwoch die Betriebsratsvorsitzende Jasmin Ladehoff. Das heißt, sie wollen die Konditionen und die Höhe von Abfindungen sehen – oder sie gehen freiwillig. Viele der Industriespezialisten der Neumag dürften in Zeiten des Fachkräftemangels relativ schnell einen anderen Job finden.

Betriebsräte von Maschinenbauunternehmen aus ganz Deutschland kamen vorbei und unterstützten die Aktion des Oerlikon-Neumag-Betriebsrats. Sie tagen gerade zufällig in Neumünster. © Quelle: Thorsten Geil

Die Stimmung ist ohnehin am Boden. „Viele sind einfach enttäuscht vom Arbeitgeber, der in einer Auftragsdelle gleich die Leute rauswerfen will. Unser Mutterkonzern Oerlikon hatte 2022 ein Rekordjahr mit Millionengewinnen“, sagte ein altgedienter Neumag-Mann. Und in Neumünster habe man erst Millionen in ein neues Technikum investiert.

Die frühere Neumag (Neumünstersche Maschinen- und Anlagenbau GmbH) produziert seit 1948 in Neumünster Maschinen und gehört seit einigen Jahren zum Schweizer Oerlikon-Konzern. In Neumünster entwickeln und produzieren rund 500 Mitarbeiter unter anderem Maschinen zur Herstellung von Teppichgarnen und synthetischen Stapelfasern.

180 Stellen sollen bei Oerlikon Neumag in Neumünster wegfallen

Wegen „deutlicher Marktabschwächung bei der Nachfrage nach Chemiefaseranlagen vor allem aus China“ sei der Abbau von rund 800 Arbeitsplätzen in Deutschland nötig, hatte das Unternehmen Anfang des Jahres mitgeteilt. Der Großteil steht im Werk Remscheid auf dem Spiel, aber auch in Neumünster soll es rund 180 Jobs treffen.

Der Betriebsrat und Gewerkschaftssekretär Steffen Kreisl von der IG Metall informierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Mittwoch über die Gespräche mit der Geschäftsleitung. Die Versammlung musste auf Ansage der Standortleitung vor dem Werksgelände stattfinden.

„Ihr habt das Recht, euch beim Betriebsrat über eure Zukunft zu informieren, auch während der Arbeitszeit“, sagte Steffen Kreisl. Man habe der Standortleitung ein Gesamtkonzept für die Neumag vorgelegt, sei damit aber noch nicht durchgedrungen. Der nächste Gesprächstermin sei für Ende Mai vorgesehen. Die entscheidende Frage: „Gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Neumag – oder ziehen die ihren Plan durch?“ Die Antwort kenne er nicht.

Bevor über einen Sozialplan verhandelt werden müsse, gebe es noch viel Gestaltungsspielraum, etwa durch ein Freiwilligenprogramm, die Räumung der Arbeitszeitkonten, Kurzarbeit, Sabbaticals, das Auslaufen von befristeten Jobs oder auch der Verleih von Arbeitskräften an andere Unternehmen. „Das haben wir auch in einer früheren Krise gemacht, das hat funktioniert“, sagte Jasmin Ladehoff.