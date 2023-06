﻿Jazz im Park Neumünster: live, umsonst und draußen

Neumünster. Das kleine, feine Tagesfestival „Jazz im Park“ in Neumünster ist mittlerweile weit über die Grenzen von Neumünster hinaus bekannt. Bei gutem Wetter kommen auch mal 1000 Menschen mit Stühlen und Decken in den wunderschönen Park des Caspar-von-Saldern-Hauses und lauschen der Musik.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Sonntag, 16. Juli, von 15 bis etwa 21 Uhr statt. Drei Bands treten auf: „Die Therapie“ aus Berlin, „I Think You’re Awesome“ aus Dänemark und „Ragawerk“ aus Frankfurt. Der Eintritt ist frei, aber die Besucherinnen und Besucher werden um Spenden gebeten.

Musikschule Neumünster: Der Eintritt beim Jazz im Park ist frei

Seit 2008 findet „Jazz im Park“ im Park der Musikschule in Neumünster (Haart 32) statt. Die Musikschule veranstaltete das Festival in den ersten vier Jahren allein. 2012 verständigten sich Musikschulleiter Stefan Back und Ralf Johannsen, Vorsitzender des Jazz-Clubs Neumünster, dass der Club sich an den Kosten und an der Auswahl der Bands beteiligt. Das funktioniert seitdem „äußerst fruchtbar“, wie beide Seiten betonen.

„Wir wollen damit insbesondere Jazzmusik einem breiten Publikum erfahr- und erlebbar machen“, sagt Ralf Johannsen. Das Festival entwickelte sich im Laufe der Jahre von einer Veranstaltung, die 80 bis 100 Musikinteressierte anlockte, zu einem Event mit bis zu 1000 Menschen. 2020 fiel es wegen Corona allerdings aus.

