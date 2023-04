Outdoor-Messe Neumünster 2023: Höhepunkte, Öffnungszeiten, Karten

Motto: The Last Waltz

Der Verein Skulptur in Bissee feiert 2023 seinen 25. Geburtstag. Das Jubiläumsjahr wird aber auch gleichzeitig ein Abschied sein – das kündigte der Verein am Ostersonnabend in einer Mitteilung an. Das ist in diesem Jahr geplant und das sind die Gründe für den Abschied.