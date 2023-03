Aminata Touré über Rassismus in Neumünster: „Man wurde auf der Straße beleidigt“

Wie stark sind die rechtsradikalen Umtriebe in Neumünster? Aminata Touré hat es am eigenen Leib erfahren: Im KN-Interview berichtet Schleswig-Holsteins Sozialministerin von ihrer Kindheit in den Stadtteilen Faldera und Einfeld, von Ausgrenzung, aber auch Momenten der Bestärkung.