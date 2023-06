﻿Peta zeigt Tierpark Neumünster an: Darum geht es

Neumünster. Die Tierrechtsorganisation Peta prangert die Haltungsbedingungen unter anderem der Eisbären im Tierpark Neumünster an und hat nach eigenen Angaben bei der Staatsanwaltschaft Kiel Strafanzeige gegen die verantwortliche Tierparkleitung gestellt. Verena Kaspari bleibt trotz der Angriffe entspannt.

„Es ist nicht das erste Mal, seit Jahren kommen von Peta derartige Angriffe“, erklärt Tierparkleiterin Verena Kaspari auf Nachfrage. In einer Pressemitteilung kritisiert Peta „artwidrige Haltungsbedingungen und stereotype Verhaltensweisen bei mehreren Tieren, die nach Einschätzung von Peta auf psychisches Leid hinweisen“.

Tierpark Neumünster: Das kritisiert Peta

Unter anderem ist in einem Video zu sehen, wie die Eisbärin Larissa am Beckenrand ziellos wenige Meter auf und ab läuft. Auch Eisbär-Partner Vitus scheint die immer die gleichen kleinen Kreise zu schwimmen, so die Tierschutzorganisation.

„Das Verhalten ist bei Bären immer dann typisch, wenn sie aufgrund ihrer hohen Riechfähigkeit beispielsweise Futteranlieferungen in die Nase bekommen und dadurch nervös werden. Diese Nervosität äußert sich dann unter anderem in solchen Übersprungshandlungen“, erklärt Kaspari. Sie fügt hinzu: „Unsere Eisbärin ist 34 Jahre alt, Vitus ist 24. Wer schlecht gehalten wird, wird nicht so alt. Larissa geht es hervorragend“, betont Kaspari und führt auch das tägliche Training der Tiere an.

Kritik gibt es von Peta auch am Beschneiden der Federn der Kraniche, die dadurch flugunfähig gemacht werden. Laut Peta verstößt das Beschneiden gegen das Tierschutzgesetz. „Wir haben eine Ausnahmegenehmigung für das Ausschneiden der Federn“, so Kaspari.

Auf Nachfrage erklärte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Donnerstag, dass ihm noch keine Anzeige vorliege.

KN