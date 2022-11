﻿Pflege-Bonus nicht für alle: Verärgerung im FEK Neumünster

Neumünster. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) haben gemeinsam die Pandemie gemeistert, und viele sind an ihre Grenzen gekommen. „Umso mehr sind wir jetzt verärgert über die Ungleichbehandlung durch die Bundesregierung bei der Verteilung des Corona-Bonus für 2021. Er war angekündigt als ,Bonus für die Pflege’, aber tatsächlich gehen viele der gut 700 Pflegerinnen und Pfleger in unserem Haus leer aus“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Jörg Klaenhammer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits Anfang des Jahres, als der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Corona-Pflegebonus für 2021 ankündigte, hatte es zahlreiche Beschwerden gegeben, weil er ungerecht verteilt werde. Nach diversen Runden durch die Gremien ist der Bonus jetzt in den Kliniken angekommen und mit dem Oktobergehalt ausgezahlt worden – oder auch nicht.

Die höchste Prämie im FEK betrug 3300 Euro

Die höchste Prämie, die jetzt im FEK überwiesen wurde, liegt laut Klaenhammer bei 3300 Euro für eine Intensiv-Pflegekraft mit entsprechender Weiterbildung. Ihr Kollege, der im Zweifel am selben Intensivbett steht, aber die Fachweiterbildung nicht hat, bekam dagegen nur 2200 Euro. Viele andere Kollegen bekamen niedrigere Summen ausgezahlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auszubildende, Pflegehelferinnen, Servicekräfte auf Station, alle Pfleger in der Notaufnahme, der Psychiatrie, im OP, der Anästhesie und in anderen Funktionsabteilungen haben laut Klaenhammer keinen Cent bekommen – und auch Reinigungskräfte, Hygienefachkräfte und Küchenpersonal nicht. "Dabei haben alle enorm erhöhte Belastungen während der Pandemie, zum Teil noch heute", so der Betriebsratschef.

Strammes Regelwerk für den Pflegebonus aus Berlin

Ersonnen wurden der Bonus und seine Verteilung in Berlin. Laut Krankenhausfinanzierungsgesetz werden für 2021 „Sonderleistungen aufgrund von besonderen Belastungen durch die Sars-CoV-2-Pandemie geleistet“. Dafür hat die Bundesregierung eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt – und ein strammes Regelwerk aufgebaut.

Das Geld erhielten beispielsweise nur Krankenhäuser, in denen 2021 mehr als zehn Corona-Patienten länger als 48 Stunden beatmet wurden. „Das sind laut Bundesgesundheitsministerium 837 Kliniken in Deutschland, darunter das FEK“, sagt Klaenhammer. Das FEK zahlte das Geld entsprechend dem Regelwerk an seine Beschäftigten aus.

Klaenhammer: „Den Bonus gab es aber nur für dreijährig examinierte Pflege- und Intensivpflegefachkräfte, die auf bettenführenden Stationen gearbeitet haben – und zwar mindestens an 185 Tagen im Jahr 2021. Das ist völlig unzureichend und ungerecht.“ Selbst wer aus Krankheitsgründen keine 185 Tage arbeiten konnte, bekam das Geld nur anteilig.

„Sie sollten sich schämen, Herr Minister!“

Die Stimmung im FEK ist durch die Bonus-Verteilung sehr schlecht geworden, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Er hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Namen der gesamten Belegschaft einen Brief geschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gut gedacht und schlecht umgesetzt! Alle Beschäftigten im Krankenhaus sind erschöpft. Nach über zwei Jahren sind viele am Ende ihrer Kräfte. Ein Ende der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Mit dieser Pflegeprämie haben Sie es aber geschafft, die Ungleichbehandlung der Mitarbeiter*innen politisch zu manifestieren. Sie sollten sich schämen, auf diese Art und Weise den sozialen Frieden in Krankenhäusern auf die Probe zu stellen“, heißt es in dem Brief. Eine Antwort hat Klaenhammer noch nicht erhalten.