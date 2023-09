﻿Pläne für Hospiz in Neumünster: Stadt macht Druck auf das Land

Moschee an der Christianstraße

Razzia in Neumünster: Terrorverdacht des Generalbundesanwalts

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Dienstag bei einer Razzia in Neumünster stundenlang Gebäude durchsucht, unter anderem eine Moschee an der Christianstraße. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.