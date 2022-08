﻿Polizei Neumünster: Darum ist Rencks Park jetzt ein gefährlicher Ort

Nach Straftaten in Rencks Park in Neumünster hat die Polizei das Innenstadtgelände nahe des Großfleckens zum gefährlichen Ort erklärt. Das folgt daraus für Polizisten und Passanten.

Neumünster. Nach Raubstraftaten in der vergangenen Woche hat die Polizei in Neumünster Rencks Park in der Innenstadt zu einem gefährlichen Ort gemäß Paragraf 181 des Landesverwaltungsgesetzes erklärt. Die Polizei kündigte eine verstärkte Präsenz für die nächsten Tage an. Am Sonntagmittag wurde kontrolliert.

Seit Jahrzehnten stehen Rencks Park sowie die Klosterinsel in Neumünster, die sich zwischen Großflecken, Park- und Marienstraße sowie Holstenstraße befinden, als krimineller Brennpunkt im Fokus – mal mehr, mal weniger. Bei der Wiederbelebung des Rats für Kriminalitätsverhütung Neumünster im April 2019 durch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Polizeichef Dirk Czarnetzki hieß es, dass man die Bereiche Rencks Park und Klosterinsel im Auge haben werden.