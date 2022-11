﻿Propst Block ruft in Neumünster zur Kirchenwahl am Sonntag auf

Am 1. Advent sind allein in Neumünster 33 333 Menschen aufgerufen, die Kirchengemeinderäte neu zu bestimmen. Rund 110 Kandidaten stehen in den elf Gemeinden der Stadt zur Wahl. „Gehen Sie wählen!“, fordert Propst Stefan Block die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirche auf.

Neumünster. Alle sechs Jahre lang dürfen die Mitglieder der evangelischen Kirche die Gemeinderäte ihrer Kirchengemeinden vor Ort wählen. Am kommenden Sonntag, 27. November, ist es wieder so weit. „Unsere evangelische Kirche wird nicht allein von Pastorinnen und Pastoren geleitet, sondern mehrheitlich von demokratisch gewählten Ehrenamtlichen“, sagt Stefan Block, Propst des Kirchenkreises Altholstein in Neumünster, und betont damit die Bedeutung.

Propst in Neumünster freut sich auf hohe Wahlbeteiligung

Mit der Wahl der Kirchengemeinderäte könnten die Mitglieder wichtige Richtungsentscheidungen vor Ort in den kommenden sechs Jahren beeinflussen. "Es geht um die Frage, wie das Gemeindeleben künftig gestaltet werden soll, um generelle Fragen der Zeit und darum, wie wir unseren Glauben leben möchten", sagt Neumünsters leitender Geistlicher. Block hat dieses Amt bereits seit 2001 und wird in knapp zwei Jahren in den Ruhestand gehen.

Im Vorfeld der Abstimmung sind alle Wahlberechtigten per Brief angeschrieben worden. Wählen darf, wer mindestens 14 Jahre alt und Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche ist. Die Wahllokale öffnen in der Regel nach dem Sonntagsgottesdienst am 27. November. Propst Stefan Block ruft dazu auf, die Chance mitzubestimmen, nicht ungenutzt verstreichen zu lassen: „Ich freue mich auf eine hohe Wahlbeteiligung.“