Gremium neu gewählt

Der neue Personalrat der Stadt Neumünster will sich weiter für ein neues zentrales Gebäude in der Innenstadt einsetzen. Das machte das neu gewählte Gremium in einer Presseerklärung deutlich. Die Wahlbeteiligung in der Stadtverwaltung lag unter 50 Prozent.

