﻿Ratsmitglieder in Neumünster geschockt: Reinhard Ruge gestorben

Die Nachricht verbreitete sich am Montag wie ein Lauffeuer durch die Stadtverwaltung und die Ratsversammlung in Neumünster: Der langjährige Ratsherr Reinhard Ruge ist im Alter von 71 Jahren ganz plötzlich gestorben. Das Stadtparlament ist geschockt.

Neumünster. Der Stuhl von Reinhard Ruge (FDP) in der zweiten Reihe im Ratssaal von Neumünster blieb am Dienstag leer. Sein Fraktionsvorsitzender Peter Janetzky hatte auf Ruges Platz einen Blumenstrauß und ein Foto seines langjährigen Weggefährten aufgestellt. „Wir vermissen ihn sehr und sind geschockt“, sagte Janetzky.

Reinhard Ruge war am Sonntagabend im Alter von 71 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Er war 52 Jahre Mitglied und über Jahrzehnte so etwas wie die personifizierte FDP in Neumünster, war mehrfach Kreisvorsitzender, immer wieder Landtagskandidat und seit 2008 Mitglied der Ratsversammlung, die meiste Zeit als Fraktionschef.

FDP-Fraktionschef Peter Janetzky stellte im Ratssaal ein Foto von Reinhard Ruge und einen Blumenstrauß auf dessen Platz. © Quelle: Thorsten Geil

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU) würdigte Ruge am Dienstag zu Beginn der Haushaltssitzung. „Wir alle haben den Tod von Reinhard Ruge mit großer Trauer zur Kenntnis nehmen müssen. Er wird in unserer Mitte fehlen. Wir werden ihn vor allem für seine unaufgeregte, ruhige Art in Erinnerung behalten“, sagte sie und bat das Haus um eine Schweigeminute.

Volker Andresen (SPD): „Ich bin sehr traurig“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Andresen würdigte Reinhard Ruge kurz in seiner Rede zum Haushalt. „Ich habe einen alten Kampfgefährten für das Jugendzentrum AJZ verloren. Wir haben vor mehr als 50 Jahren gemeinsam dafür gekämpft. Ich bin sehr traurig“, sagte Andresen.

Und der Fraktionsvorsitzende vom Bündnis für Bürger, Jörn Seib, rang um Fassung, als er sich an Ruge erinnerte. "Er war ein toller Mensch. Wir haben so viele gute Gespräche geführt und gemeinsam politische Pläne diskutiert."

Jörn Seib trat aus familiären Gründen zurück

Seib war ans Rednerpult gegangen, weil ihn die Stadtpräsidentin zuvor als Ratsmitglied verabschiedet hatte. Seib trat nach 14 Jahren aus familiären Gründen zurück. Sein 16-jähriger Sohn ist ein großes Fußballtalent und spielt höherklassig in Norderstedt. „Die Jungs trainieren viermal pro Woche, und ich möchte ihn besser begleiten können“, sagte Seib.

Seine kurze Rede beendete er sicher auch im Sinne des verstorbenen Reinhard Ruge: „Liebe Kollegen, bitte raufen Sie sich weiter zusammen und suchen Sie immer das Beste für unsere Stadt und ihre Bürger.“