﻿Ratsversammlung Neumünster: Die CDU bekam ihre PS selten auf die Straße

Neumünster. In Neumünster gibt es eine gewisse Tradition: Anders als in vielen anderen Kommunen wird in der Ratsversammlung seit 15 Jahren keine feste Koalition mehr gebildet. Das führt auch in der ablaufenden Wahlperiode zu langen Debatten und häufig überraschenden Abstimmungsergebnissen.

Bei der Kommunalwahl 2018 wurde die CDU mit 15 Sitzen stärkste Fraktion in der 43-köpfigen Ratsversammlung. Die SPD holte zwölf Mandate, die Grünen sieben, je zwei erhielten FDP, Linke, Bündnis für Bürger und NPD. Jürgen Joost wurde für die LKR hineingewählt. Im September 2022 löste sich die Fraktion der Linken auf; Jonny Griese und June Boysen wechselten in die SPD.

Eine Koalition gab es in Neumünster zuletzt 2003

2003 gab es zum letzten Mal eine Koalition: Der damalige CDU-Chef Torsten Geerdts ging ein Bündnis mit der FDP ein, das dann fast die ganze Wahlperiode hielt. Das handelte er mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Wolf Reith und dessen Kollegen Hauke Hansen aus. Beide wechselten allerdings 2007 zur CDU, was den Christdemokraten bis zur Wahl 2008 sogar eine absolute Mehrheit bescherte. Hauke Hansen ist heute CDU-Kreisvorsitzender.

In den drei Wahlperioden seit 2008 gab es keine Koalition mehr, sondern stets wechselnde Mehrheiten. Die CDU war immer die stärkste Fraktion. Besonders in der nun endenden Periode bekam sie ihre PS aber selten auf die Straße, weil andere Fraktionen sich zusammentaten. Wenn SPD und Grüne sich einig waren – und das war häufig der Fall –, fehlten ihnen immer nur drei weitere Stimmen zur Mehrheit.

Juni 2018: Anna-Katharina Schättiger (CDU, rechts) ist als Stadtpräsidentin wiedergewählt worden und verpflichtet ihre beiden Stellvertreter Bernd Delfs (SPD) und Wiebke Diehlmann (Grüne). © Quelle: Thorsten Geil

Die lieferten im Wechsel häufig eine bis zwei der kleineren Fraktionen. Bei vielen Abstimmungen war der Ausgang völlig unsicher, sehr häufig gab es nur eine Einstimmen-Mehrheit. Fehlte nur ein Ratsmitglied, konnte ein zuvor geschmiedeter Plan krachend scheitern. Zahlreiche Entscheidungen sind definitiv rein zufällig gefallen.

Wahlergebnisse werden im Rathaus präsentiert Die Stadt Neumünster lädt ihre Bürgerinnen und Bürger ein, den Ausgang der Kommunalwahl am Sonntag hautnah zu verfolgen. Ab 18 Uhr werden im Sitzungszimmer 2.5/2.6 im Neuen Rathaus die Wahlergebnisse direkt nach Eingang der Schnellmeldung über einen Beamer auf der Leinwand präsentiert. Die Ergebnisse für die Stadt Neumünster werden auch in Echtzeit im Internet auf der Homepage der Stadt unter www.neumuenster.de veröffentlicht.

Auch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU) kann ein Lied davon singen. Als Vorsitzende der Ratsversammlung muss sie nicht nur bei den Abstimmungen hellwach sein.

„Die Sitzungen werden ja grundsätzlich am Vorabend im Ältestenrat vorbereitet, dort werden auch die Positionen der Fraktionen zu den einzelnen Punkten vorgestellt. Wenn dann die Abstimmungen nach der Debatte anders verlaufen, ist das zwar gelebte Demokratie, erschwert uns im Präsidium aber die Arbeit. So manche Abstimmungen musste ich wiederholen lassen, damit keine Fehler passieren“, sagte sie. Grundsätzlich findet sie, dass Einstimmen-Mehrheiten nur begrenzt den Willen des Rats widerspiegeln.

Stimmzettel in Neumünster ist so lang wie noch nie

Bei der Wahl am Sonntag ist der Stimmzettel so lang wie noch nie bei einer Gemeindewahl in Neumünster. Hier treten die Parteien CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP, Alternative für Deutschland (AfD), Die Linke und die Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis) an. Als Wählergruppierungen stehen das „Bündnis für Bürger Schleswig-Holstein“, die „Bürger für Neumünster“, die „Heimat Neumünster“ und die „Offene Liste Neumünster“ auf dem Zettel. Der parteilose Memet Celik tritt als Einzelbewerber nur in einem Wahlkreis an.

6650 haben in Neumünster schon Briefwahl gemacht

64 000 Bürgerinnen und Bürger sind in Neumünster zur Wahl aufgerufen. Die Stadt hat 22 Wahlkreise und 47 Wahlbezirke eingerichtet. Mehr als 400 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollen am Sonntag für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Die Beteiligung an der Briefwahl ist hoch. Bis Freitag wurden 8900 Wahlscheine dafür ausgestellt, von denen 6650 schon zurückgekommen waren. Bei der Kommunalwahl 2018 gab es nur 4400 Briefwähler, bei der Landtagswahl 2022 waren es mehr als 12 000.

In der Briefwahlausgabestelle im Neuen Rathaus (2. Etage, Südflügel, Zimmer 2.5) können die Bürgerinnen und Bürger noch bis Freitag, 12. Mai, um 12 Uhr persönlich die Briefwahl beantragen und vorab wählen. Mitzubringen sind Personalausweis oder die Wahlbenachrichtigung. Bis Sonntag um 18 Uhr kann man seinen Umschlag mit dem Stimmzettel auch in das entsprechende Wahllokal bringen oder ihn in den Briefkasten am Rathaus einwerfen. Er wird dann noch in das richtige Wahllokal gefahren und mitgezählt.