Neumünster-Einfeld: Mann (74) hebt Geld ab, wird beraubt und verletzt

Ein Mann hob in der Dorfstraße in Neumünster-Einfeld Geld ab, dann wurde er überfallen und verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mann ist in Neumünster-Einfeld beraubt worden. Die Polizei ermittelt.

Neumünster. Beim Geldabheben ist ein Mann (74) in Neumünster-Einfeld überfallen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonnabend, 10. Dezember 2022, um 13.35 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Geschädigte hob an einem Automaten in der Dorfstraße einen niedrigen dreistelligen Betrag ab. Als er die Scheine in seine Geldbörse stecken wollte, schubste ihn ein Mann gegen die Wand und entriss ihm das Bargeld. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Täter aus der Bank und fuhr mit einem Fahrrad Richtung Kieler Straße.

Raub in Neumünster-Einfeld: Täter floh mit dem Fahrrad

Bei dem Täter dürfte es sich um einen Mann handeln, der zuvor vor der Bank gestanden hat. Eine genauere Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Deshalb werden nun Zeugen in Zusammenhang mit dem Raub in Neumünster-Einfeld gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Täter auf dem Fahrrad geben? Und wer hat vor 13.35 Uhr eine dunkel gekleidete Person vor der Bank gesehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinweise nimmt die Polizei Neumünster telefonisch unter 04321/9450 entgegen.