﻿Razzia in Neumünster: Polizei findet Drogen, Geld und illegale Automaten

Neumünster. Großer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Neumünster: Am Donnerstagabend haben rund 40 Beamtinnen und Beamte Firmen und Wohnungen durchsucht – und hatten offenbar Erfolg.

Die Kriminalinspektion setzte bei der Razzia in Neumünster Durchsuchungsbeschlüsse an fünf Objekten um. Es ging um ein Wettbüro an der Kieler Straße und einen Mobilfunkladen am Konrad-Adenauer-Platz. Etwa vier Stunden lang standen Fahrzeuge der Polizei und des Zolls an den beiden Straßen auf dem Gehweg, zum Teil in ziviler Lackierung.

Das sagt die Polizei über die Razzia in Neumünster

„Neben dem Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei stand auch der Handel mit Betäubungsmitteln in unserem Fokus“, sagte Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. An dem Polizei-Einsatz waren auch die Steuerfahndung, die Stadt Neumünster und der Zoll beteiligt. Außer den beiden Läden in der Innenstadt wurden bei der Razzia auch drei Wohnungen durchsucht.

Die Polizei war offenbar auf der richtigen Spur: Bei den Durchsuchungen wurden rund 21 000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Herkunft des Geldes wird ermittelt. „Und dann hatten wir noch einen Zufallsfund: Wir haben zwölf illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Die müssen jetzt erst einmal ausgewertet werden“, so Sprecher Petersen.

Polizei Neumünster findet gestohlene Handys

An einem der fünf Objekte wurden auch Handys gefunden, die nach erster Einschätzung der Polizei gestohlen waren. Auch „eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel“ wurde sichergestellt. Polizeisprecher Petersen: „Dieser Einsatz war ein Erfolg.“

Schon länger ist die Kripo Neumünster an dieser Sache dran. Die erste Durchsuchung fand am 3. März statt. An der Kieler und der Rendsburger Straße durchsuchten rund 150 Beamte sieben Objekte. Verdacht: illegales Glücksspiel. Der Einsatz der Polizei in Neumünster dauerte Stunden, weil Ermittlerinnen und Ermittler Beweismittel sichern mussten.

Bei der ersten Razzia wurden 400 000 Euro sichergestellt

Auch damals waren die Stadt Neumünster und das Finanzamt an dem Einsatz beteiligt. Es konnte umfangreiches Beweismaterial gesichert werden, so der Sprecher. Zur Unterstützung der Kriminalpolizei waren auch Beamte einer Hamburger Task-Force zur Bekämpfung von Glücksspiel dabei. Vorläufige Bilanz: Unrechtmäßige Gewinne von etwa 400 000 Euro wurden sichergestellt.

Nur eine Woche später gab es einen weiteren Polizeieinsatz in Neumünster– diesmal an der Christianstraße und an der Wittorfer Straße. Die Kriminalinspektion Neumünster durchsuchte sechs Objekte – zwei Teestuben, eine Shisha-Bar sowie die dazugehörigen privaten Gebäude. „Dabei konnte erneut eine Vielzahl von nicht zugelassenen Glücksspielautomaten festgestellt werden“, sagte Polizeisprecher Petersen. 85 Polizeibeamte waren an dem Einsatz beteiligt.

