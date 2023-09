Moschee an der Christianstraße

Razzia in Neumünster: Polizei durchkämmt Moschee in NMS – Polizisten tragen einen beschlagnahmten Computer aus dem Haus an der Holstenstraße Neumünster.

Ein Großaufgebot der Polizei durchforstet am Dienstagmorgen bei einer Razzia in Neumünster drei Gebäude. Unterhalb dieser Durchsuchung befindet sich eine Moschee an der Christianstraße. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.

