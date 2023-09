﻿Razzia in Neumünster: Zwei Gebäude werden durchsucht

Neumünster. Razzia in Neumünster: In den Morgenstunden sind vermummte Beamte in der Christianstraße in ein Gebäude eingerückt. Auch in der Holstenstraße wurde ein Objekt durchsucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Landeskriminalamt Schleswig-Holstein steht die Razzia in Neumünster in Zusammenhang mit Ermittlungen, an denen der Generalbundesanwalt beteiligt sein soll. Auch in Hamburg soll es eine Durchsuchung geben, die im Zusammenhang damit steht.

Bei dem Gebäude in der Christianstraße handelt es sich um die Moschee in Neumünster. Die Ermittler gehen bei der Durchsuchung nach ersten Informationen dem Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach.

Wohl kein Zusammenhang mit dem Verbot der „Hammerskins Deutschland“

Die Durchsuchung in Neumünster soll in keinem Zusammenhang mit dem Verbot des rechtsextremistischen Vereins „Hammerskins Deutschland“ sowie seinen regionalen Ablegern und der Teilorganisation „Crew 38“ stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Bundesinnenministerium durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am frühen Dienstagmorgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland. Die Razzia richtete sich dem Vernehmen nach nur gegen mutmaßliche Führungsfiguren. Der Behörden schätzen die Zahl der Mitglieder auf rund 130.

Mehr in Kürze.

KN