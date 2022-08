So viel Geld haben die Rotarier vom Club Neumünster-Vicelin noch nie mit einer Aktion verdient: 27 000 Euro fließen jetzt als Reinerlös der Glücksei-Aktion an den Kinderschutzbund Neumünster. Das liegt auch daran, dass dieses Jahr mehr Eier in der Lotterie waren.

