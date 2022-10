﻿Teichbau am Dosenmoor: Neue Lebensräume für Wiesenpflanzen und Amphibien

Am Rand des Dosenmoors entstehen neue Lebensräume für seltene Wiesenpflanzen und Amphibien wie dem Laubfrosch. Die Stiftung Naturschutz lässt auf eigenen Flächen zwischen Bordesholm und Neumünster drei Teiche plus Senken bauen – und sorgt so auch für dringend benötigte Ausgleichsflächen.

