René Kollo und Jay Alexander kommen am 27. Dezember für ein Konzert nach Neumünster, der Vorverkauf hat begonnen. Das erwartet die Zuhörer im Theater in der Stadthalle.

Neumünster. Zwei namhafte Tenöre gehen auf Entdeckungsreise: René Kollo und Jay Alexander singen Abendlieder von Schubert, Brahms, Mendelssohn und Schumann. Die Lieder aus der Epoche der Romantik sind allesamt neu für Streichorchester arrangiert und in dieser Form erstmals im Studio aufwändig produziert worden.

Nach der Veröffentlichung ihres Albums am 11. Februar gehen René Kollo und Jay Alexander auf Deutschlandtournee mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester. Auf der Tour geben Kollo und Alexander auch ein Konzert am 27. Dezember in Neumünster.

René Kollo und Jay Alexander geben Konzert in Neumünster

Das Konzert verbindet die Stimmen von René Kollo und Jay Alexander. Die beiden Sänger sind im Duett und solistisch zu hören. Über die Zusammenarbeit mit René Kollo sagt Jay Alexander: „Trotz seiner großen Erfahrung vermittelt René Kollo nicht das Gefühl, als würde er über den Dingen stehen. Sondern er war voller Enthusiasmus und Energie, und man spürte sofort: Die Musik steht im Mittelpunkt.“

René Kollo sagt über die Partnerschaft mit Jay Alexander: „Jay macht die eine Seite, ich die andere. Das fand ich gut. Ich hatte ihn schon ein paar Mal im Fernsehen gehört und jedes Mal gesagt: Der hat es gelernt.“

René Kollo und Jay Alexander: Konzert am 27. Dezember 2022 in Neumünster

Vom 1. bis 30. Dezember 2022 sind René Kollo und Jay Alexander gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester in 16 Konzertsälen und Kirchen in Deutschland zu hören. In Neumünster geben René Kollo und Jay Alexander am Dienstag, 27. Dezember, ein Konzert im Theater in der Stadthalle.

Tickets ab 44,95 Euro sind erhältlich im Internet sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.