﻿Stadtwerke in Neumünster: Fernwärme fällt am 21. Juni in mehreren Straßen aus

Neumünster. Für Reparaturen am Fernwärmenetz von Neumünster wird am Mittwoch, 21. Juni, in einigen Straßen im nördlichen Teil des Stadtgebiets von Neumünster die Wärmeversorgung abgeschaltet. Das teilen die Stadtwerke Neumünster (SWN) mit.

Die Arbeiten sollen im Untergrund der Gutenbergstraße erfolgen. Um dort arbeiten zu können, stellen die Techniker von 9 bis 15 Uhr die Versorgung ab. Für die Heizung ist das derzeit eher nicht relevant, aber auch die Versorgung mit Warmwasser wird nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Auch Fernwärme in Neumünster-Einfeld fällt aus

Diese Straßen werden laut SWN davon betroffen sein: Gutenbergstraße, Kieler Straße 320 bis 124, Buddestraße, Stoverweg und Friedrich-Wöhler-Straße – und dadurch gilt die Einschränkung auch für die gesamte Kundschaft von Fernwärme in Einfeld.

Die Stadtwerke Neumünster arbeiten seit 2008 an einer grundlegenden Erneuerung des Fernwärmenetzes. Das komplette System wird von Wasserdampf auf Heizwasser umgestellt. Die größte Baustelle in diesem Zusammenhang ist gerade auf der Rendsburger Straße direkt am Bahnhof zu sehen: Dort arbeiten die SWN und beauftragte Firmen am sogenannten Ringschluss: Wenn dieses kleine Teilstück erneuert ist (voraussichtlich gegen Ende des Jahres), wird der Ring um die Innenstadt herum geschlossen sein. Komplett fertig ist die Erneuerung des Netzes frühestens 2035.

Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die Arbeiten an der Gutenbergstraße: „Wir arbeiten so zügig wie möglich, um die Beeinträchtigung für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten.“

