﻿Richtfest für günstige Wohnungen in Aukrug

Seit 1988 werden auf dem Gelände der alten Ziegelei in Aukrug keine Ziegel mehr gebrannt. Jetzt ist endlich wieder Leben auf dem Grundstück im Ortsteil Innien: Dort entstehen vier Gebäude mit zusammen 36 Wohnungen. Einige davon sollen günstig an Aukruger Senioren vermietet werden.

Aukrug. Nach langen Jahren der Planungen geht es jetzt voran. Die Firma Michel Meisterhaus aus Neumünster baut auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Aukrug-Innien vier Wohnhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten und 54 Stellplätzen. Das erste Richtfest wurde jetzt gefeiert.

1888 wurde die Ziegelei in Innien gebaut, und ziemlich genau 100 Jahre lang wurden dort Steine für den Haus- und Wohnungsbau gebrannt. In besten Zeiten entstanden dort 20 Millionen Ziegel pro Jahr. Mitte der 1980er-Jahre wurde die Ziegelei geschlossen und später abgerissen.

Zehn Wohnungen für Aukruger Senioren

Das Grundstück wurde durch die Gemeinde Aukrug überplant und ein Bebauungsplan aufgestellt. Weitere Jahre gingen ins Land, ohne dass dort etwas passierte, aber nun hat die Gemeinde sich mit dem Neumünsteraner Bauunternehmen zusammengetan.

Die Firma Michel stellte ein Planungskonzept auf, das die Gemeinde für gut befand. Im November 2021 wurde ein Teil des Grundstücks an Michel verkauft. Die Fläche für eine neue Straße und für einen Wohnblock behielt die Gemeinde allerdings. Die Straße hat Firma Michel mittlerweile gebaut und übergeben, teilte das Unternehmen mit.

Über dem Wohnblock der Gemeinde, in dem zehn Wohnungen zwischen 50 und 85 Quadratmetern entstehen, weht jetzt die Richtkrone. Dort will Aukrug etwas für seine Seniorinnen und Senioren tun: Diese Wohnungen sollen (ab April 2023) bevorzugt an Aukruger Senioren zu Mietpreisen zwischen 9 und 9,50 Euro vermietet werden, so die Firma Michel.

Auf dem anderen, größeren Grundstücksteil plant Michel weitere drei Gebäude mit insgesamt 26 Wohnungen. Diese Gebäude wurden an Investoren verkauft, die wiederum die Wohnungen weiterverkaufen, so das Unternehmen. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für Herbst 2023 geplant.