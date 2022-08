﻿Rolf Zuckowski spielt in Neumünster für einen guten Zweck

Neumünster. Nach dem Leitsatz „Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück“ liest Rolf Zuckowski (75) am Sonnabend, 13. August, in Neumünster ab 19.30 Uhr aus seiner Autobiografie und wird die Texte musikalisch umrahmen. Die Veranstaltung im neuen Kongresszentrum der Holstenhallen ist nur für Erwachsene gedacht, wie der Veranstalter mitteilt, der Lions-Club Neumünster-Holsten.

Es ist eine ganz besondere Veranstaltung, da Rolf Zuckowski nur mit wenigen musikalischen Lesungen auftritt: „Ich habe mit gesunden, lebensfrohen, aber auch mit schwerstbehinderten und sterbenden Kindern gesprochen und gesungen. Kein Erwachsener konnte mir auf so einfache und eindringliche Weise deutlich machen, um was es im Kern unserer Existenz geht“, sagt Rolf Zuckowski.

Rolf Zuckowski hat unzählige Kindheiten musikalisch begleitet

Er ist einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland. Generationen sind mit seinen Liedern groß geworden, fast jeder kennt Hits wie "In der Weihnachtsbäckerei" oder "Leben ist mehr". Rolf Zuckowski hat nicht nur unzählige Kindheiten musikalisch begleitet, er hat sich auch für ein zeitgemäßes Bild von Kindern und Familie in unserer Gesellschaft eingesetzt und ein generationenübergreifendes Song-Repertoire aufgebaut, das sich an Kinder und Erwachsene richtet.

Als Brückenbauer zwischen den Generationen vermittelt er und setzt sich für mehr Respekt und Aufmerksamkeit gegenüber den Bedürfnissen anderer ein. Wie Zuckowski seine Werte und Ideen in Musik übersetzt hat, welche Ereignisse ihn zu welchen Songs inspiriert haben – auch davon handelt sein Buch.

In seiner Autobiografie „Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Mein musikalisches Leben“ schaut Zuckowski auf ein erfülltes, spannendes Leben zurück, das in Hamburg-Winterhude begann und ihn mit europäischen und internationalen Kinderkulturprojekten auf die Bühnen geführt hat. Sehr persönlich und nahbar erzählt er in den Holstenhallen von seiner Arbeit mit und für Familien, Kinder und Erwachsene – und davon, was ihn bis heute antreibt.

Die Eintrittskarten kosten 25 Euro. Alle Einnahmen des Abends werden für Kinder, Jugendliche und soziale Zwecke gespendet.