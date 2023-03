Wie sich Senioren gegen den Diebstahl von Rollatoren schützen können

Neumünster. Auch Leichtrollatoren oder hochwertige Rollatoren aus Carbon müssen inzwischen vor Diebstählen geschützt werden, weil sie mehrere hundert Euro kosten können und entsprechend Diebe anlocken. Das Seniorenbüro Neumünster hat jetzt einen Vorschlag, was man dagegen tun kann.

Eine wirksame Maßnahme gegen Diebstahl ist eine Klebe- oder Prägecodierung. Dabei werden individuelle Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf dem Rahmen aufgebracht, wodurch der Rollator nach einem Diebstahl dem Eigentümer bundesweit zugeordnet werden kann. Die Polizei Neumünster unterstützt die Aktion des Seniorenbüros: „In Neumünster ist der Diebstahl von Rollatoren zwar noch kein großes Problem – uns ist es aber wichtig, dass es auch so bleibt.“ Durch die Codierung werde die Rückführung des möglichen Diebesguts erleichtert.

Codierung gegen Diebstahl von Rollatoren in Neumünster: Das müssen Sie dafür bezahlen

Innerhalb der Aktiv-Wochen für Ältere in Neumünster bietet das Seniorenbüro in Zusammenarbeit mit der Fahrradcodier-Agentur Heilmann einen Termin an – zum ersten Mal überhaupt in Neumünster: Am Sonnabend, 1. April, findet die Codierung von 13 bis 14.30 Uhr im Innenhof des Neuen Rathaus am Großflecken 59 statt. Die Codierung kostet 18 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für weitere Fragen zur Nutzung und richtigen Einstellung von Rollatoren bietet Cornelia Schlick im Seniorenbüro regelmäßig eine Rollator-Sprechstunde an. Die nächste ist am Montag, 3. April, um 14 Uhr im Haus Reckeblick am Pestalozziweg 22. Sie ist kombiniert mit einem Training zum Busfahren und im Rollator-Park, einem bundesweit einmaligen Gelände, um mit dem Rollator zu üben.

Um mit dem Rollator im Zug besser zurechtzukommen, wird am Mittwoch, 5. April, außerdem ein Tagesausflug nach Kiel angeboten. Für diese beiden Aktionen wird um eine Anmeldung im Seniorenbüro unter Tel. 04321/942-2452 gebeten.