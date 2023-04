Autokino Neumünster 2023: Das müssen Besucher wissen

An den Holstenhallen

An den Holstenhallen

Neumünster. Der Round Table 67 veranstaltet im Jahr 2023 wieder ein Autokino in Neumünster. Das hat Hanno Bartling mitgeteilt, Sprecher des Serviceclubs.

„Gemeinsam mit unseren Hauptsponsoren haben wir in diesem Jahr wieder Großes vor: Zum zweiten Mal wird ein Autokino in Neumünster organisiert“, so Bartling.

Wann ist wieder Autokino in Neumünster?

Das Autokino in Neumünster beginnt am 4. Mai 2023 und geht bis zum 7. Mai 2023. Die Filme sind auf dem Parkplatz der Holstenhalle in Neumünster zu sehen.

Wo kann ich Karten für das Autokino kaufen?

Karten für das Autokino in Neumünster gibt es online, und zwar im Internet unter der Adresse www.autokino-nms.de. Die Tickets kosten 33 Euro pro Auto. Beim Autokino in Neumünster können Besucher auch Getränke und Snack-Pakete kaufen.

Programm beim Autokino 2023: Diese Filme sind zu sehen

Die erste Vorstellung beginnt jeweils um 21 Uhr, Einlass ist um 20.15 Uhr. Am Freitag und Sonnabend, 5. und 6. Mai 2023, gibt es noch eine Nachtvorstellung ab 0.00 Uhr, Einlass ab 23.15 Uhr. Das ist das Programm beim Autokino 2023 in Neumünster:

Donnerstag, 4. Mai, 21 Uhr: „John Wick 4“

Freitag, 5. Mai, 21 Uhr: „Sonne und Beton“

Sonnabend, 6. Mai, 0.15 Uhr: „Top Gun: Maverick“

Sonntag, 7. Mai, 0.20 Uhr: „Manta Manta zwoter Teil“

Sonntag, 7. Mai, 21 Uhr: „A Star Is Born“

Der Round Table ist in Neumünster seit Jahrzehnten bekannt für viele Veranstaltungen, bei denen die Mitglieder selbst anpacken und damit Geld für ihre sozialen Projekte verdienen.

„Die Erlöse aus dem Autokino fließen zu 100 Prozent in die jeweils aktuellen lokalen Serviceprojekte des RT67 Neumünster“, sagte Bartling weiter. So organisieren und finanzieren die Helfer zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse für ältere Kindergartenkinder sowie Schwimmkurse für sozial benachteiligte Kinder.