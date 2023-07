﻿RSH-Kindertag 2023 Neumünster: Kostenlose Tickets gibt es hier

Neumünster. Der RSH-Kindertag 2023 in Neumünster steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung auf dem Gelände der Holstenhallen Neumünster laufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der RSH-Kindertag ist nach Angaben des Veranstalters Radio Schleswig-Holstein das größte Kinderfest im Norden. Stars aus dem Kinderzimmer holt der Sender dafür live auf die Bühne.

In diesem Artikel lesen Sie:

Wann ist der RSH-Kindertag 2023 in Neumünster?

Wer tritt beim RSH-Kindertag 2023 in Neumünster auf?

Wo gibt es kostenlose Tickets für den RSH-Kindertag 2023 in Neumünster?

„Der R.SH-Kindertag ist für Kinder wie Weihnachten und Geburtstag zusammen“, sagt RSH-Programmdirektor Dirk Klee. „Wir feiern Schleswig-Holsteins größtes Kinderfest wieder in der Mitte unseres Landes – in Neumünster an den Holstenhallen.“ So könnten Familien aus dem ganzen Land gut anreisen und mitfeiern. „Wir freuen uns auf tolle Stars auf unserer Bühne und viele Vereine aus Schleswig-Holstein, die mit ihren Mitmach-Angeboten den Tag zu einem echten Erlebnis für Kinder machen!“, so Klee weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Datum RSH-Kindertag 2023 in Neumünster: Wann ist das Kinderfest?

Am Sonntag, 24. September 2023, ist RSH-Kindertag in Neumünster. Der Sender verwandelt die Fläche vor den Holstenhallen in das größte Kinderfest in Schleswig-Holstein. Familien können sich auf ein aufregendes Bühnenprogramm sowie Aktionen zum Mitmachen, Entdecken und Spielen freuen, teilt RSH mit.

Stars beim RSH-Kindertag 2023 in Neumünster: Wer tritt auf?

Der Radiosender holt Stars aus dem Kinderzimmer live auf die Bühne. Beim RSH-Kindertag 2023 in Neumünster treten auf: Wincent Weiss, Tom Gregory und Loi. Sänger und Songwriter Weiss ist zum wiederholten Mal dabei: „Ich konnte schon 2017 beim R.SH-Kindertag auftreten und erinnere mich auf jeden Fall an eine Super-Stimmung und bestes Wetter. In meiner Heimat Schleswig-Holstein zu spielen, ist immer etwas Besonderes und ich kann es kaum erwarten, mit den Kids eine große Party zu feiern!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit seinem Auftritt beim R.SH-Kindertag 2017 ist Weiss zu einem der erfolgreichsten Künstler in der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen. Hits wie „Wer wenn nicht wir“ oder „Feuerwerk“ wird er sicher auch beim RSH-Kindertag 2023 in Neumünster singen.

Wo gibt es kostenlose Tickets für den RSH-Kindertag 2023 in Neumünster?

Radio Schleswig-Holstein als Veranstalter verspricht: Tickets für den RSH-Kindertag 2023 in Neumünster wird es wie gewohnt kostenlos geben. Wie im vorherigen Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher für Gratis-Tickets anmelden. Kostenlose Eintrittskarten für den RSH-Kindertag 2023 in Neumünster gibt es nach Angaben des Radiosenders ab Mitte August auf rsh.de.

Lesen Sie auch

30 000 Menschen waren 2022 zeitweilig beim RSH-Kindertag gleichzeitig auf dem Gelände der Holstenhallen. 40 000 Eintrittskarten waren ausgegeben worden.

KN