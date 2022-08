﻿RSH-Kindertag Neumünster: Das sind die schönsten Fotos

Das war allerbeste Stimmung auf dem proppevollem Holstenhallen-Gelände: Zum RSH-Kindertag kamen am Sonntag rund 40.000 Menschen nach Neumünster. Die ersten Fans standen schon frühmorgens an, um Stefanie Heinzmann und Pietro Lombardi auf der Konzertbühne zu erleben.

Neumünster. Die Einsatzleitung in Neumünster musste immer wieder reagieren: Am späten Vormittag war der Parkplatz an der Brückenstraße voll, zwei Stunden später auch das Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne. Ab 14 Uhr wurden die immer noch anreisenden Fahrzeuge zum Einkaufszentrum a&b-Center geleitet. Trotzdem war das Holstenhallen-Gelände am Sonntag beim RSH-Kindertag zwar immer voll, aber nie überfüllt, denn gegen Mittag reisten auch viele Familien schon wieder ab.

„Erst gab es nur 30.000 Eintrittskarten, aber als die schnell weg waren, haben wir noch einmal 10.000 Tickets nachgelegt. Die waren auch innerhalb weniger Tage vergeben“, sagte Cherin Rohland von Radio Schleswig-Holstein (RSH). Wie immer waren die Eintrittskarten gratis – wie auch alle Spiel- und Spaß-Angebote, die auf dem Nordteil des Holstenhallen-Geländes aufgebaut waren.