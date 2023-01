Sanierung der Stadthalle Neumünster: Das soll verändert werden

Neumünster. 4 Millionen Euro stehen der Stadt Neumünster für die energetische Sanierung der Stadthalle zur Verfügung: 3 Millionen kommen vom Bund aus einem Fördertopf für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur. Das restliche Geld muss die Stadt aufbringen – die Ratsversammlung hatte 2022 zugestimmt.

Einer der Gründe für die Sanierung: Neumünster möchte bis 2035 klimaneutral sein. „Die Stadthalle ist in dieser Hinsicht ein riesiges Problem“, sagt Oberbürgermeister Tobias Bergmann. Sie wurde 1985 gebaut, seitdem sei nicht mehr viel gemacht worden. Eine schlechte Dämmung, veraltete Fernwärmeleitungen und andere Mängel sorgen für einen hohen Energieverbrauch im Jahr – 2022 lagen die Energiekosten der Stadthalle bei 225000 Euro. Wie viel am Ende eingespart werden kann ist noch nicht klar.

Dann beginnt die Sanierung der Stadthalle Neumünster

Einen konkreten Plan gibt es noch nicht – nur eine grobe Übersicht. "Uns steht jetzt ein 4-Millionen-Budget zur Verfügung. Ab Februar 2023 beginnt die Planungsphase, in der Ideen eingereicht werden können. Die Ausschreibung geht wegen der Richtlinien der Förderung europaweit", sagt Sabine Kling, die Stadtbaurätin. Tobias Bergmann befürwortet dies. So erhoffe er sich, dass die besten Ideen zusammenkommen und auch technologische Innovationen nach Neumünster kommen. Ab Herbst 2024 sollen dann die Umbauten beginnen. Fertig werden soll alles bis Ende 2026.

Die Stadthalle bietet nicht nur einen Festsaal und Gastronomie: Auch ein Theater und ein Museum sind Teil von ihr. © Quelle: Neele Schomburg

Der SPD-Bundesabgeordnete Kristian Klinck freut sich über die Förderung für die Stadthalle: „In Neumünster wurde zu wenig investiert in den letzten Jahrzehnten. Auch die sozialen Probleme sind teilweise auf den Sanierungsstopp zurückzuführen. Das soll sich jetzt ändern“, sagt Klinck. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, darauf zu schauen, welche sinnvollen Förderungen für öffentliche Einrichtungen es gibt. Die Stadthalle solle in dieser Wahlperiode nicht das einzige Projekt sein.

Stadthalle Neumünster: Wie soll die Sanierung aussehen?

In Zukunft sollen die Energiekosten gesenkt werden: „Es reicht jetzt aber nicht einfach Photovoltaikanlagen auf das Dach zu montieren“, betont Bergmann – ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren müsse her: Die Fernwärme soll bleiben, aber die Leitungen sollen erneuert werden. Außerdem muss das Gebäude gedämmt werden. „Es ist aber dringend notwendig, baukulturell nichts an der Stadthalle zu ändern, und trotzdem energetisch so viel wie möglich herauszuholen – heutzutage gibt es ja aber zum Glück auch Wege, Gebäude unter anderem von innen zu dämmen“.

Die Stadthalle gehört mit zu den städtischen Holstenhallen. Geschäftsführer Dirk Iwersen stimmt Bergmann in diesem Punkt zu – er hat einen ganz besonderen Bezug zur Stadthalle und möchte deshalb, dass sie als solche erhalten bleibt: „Ich habe hier früher schon als Schüler gearbeitet und habe die Karten der Besucher abgerissen. Mein Herz würde bluten, wenn wir die Stadthalle architektonisch verändern würden“, so Iwersen.

Bleibt die Stadthalle während der Sanierungsarbeiten geöffnet?

Im Zuge der energetischen Sanierung sollen auch andere bauliche Maßnahmen vorgenommen werden: „Wir haben immer noch einige Bereiche, die nicht barrierefrei sind – das muss geändert werden“, sagt Sabine Kling. Außerdem solle auch das Museum Tuch und Technik, das direkt an die Stadthalle angrenzt, von der Sanierung profitieren. Auch der Umbau selbst muss noch geplant werden: „Wir wollen während der Sanierung natürlich nicht schließen. Das ist alles eine Frage des Managements, wir sollten die Maßnahmen bei laufendem Betrieb hinbekommen“, so Kling.

SPD-Bundestagsabgeordneter Kristian Klinck (links), Stadtbaurätin Sabine Kling und Geschäftsführer Dirk Iwersen philosophieren schon mal über den Umbau. © Quelle: Neele Schomburg

Laut Dirk Iwersen müsse man aber schauen, dass der Umbau nicht teurer wird, weil man zwanghaft versucht, den Betrieb am Laufen zu halten: „Das muss sich immer die Waage halten, zur Not können wir ja auch Veranstaltungen in die Holstenhallen verlegen.“ Wichtig sei es, dass man die Stadthalle effizienter macht, damit man sich auch in Zukunft noch Kultur leisten könne.