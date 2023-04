﻿Schnüffelbälle aus Neumünster helfen kranken Menschen

Neumünster. Mila liebt Schnüffelbälle! Der Labrador-Mischling von Urte Neugebauer aus Neumünster spielt gern mit den flauschigen Konstruktionen, die Frauchen herstellt. Das hat aber einen ganz ernsten Hintergrund.

„Es war ein Schock für unsere Familie, als wir vor einem Jahr die Nachricht erhielten, dass meine zweijährige Nichte die Krankheit Spinale Muskelatrophie hat. SMA ist leider fast nie heilbar“, sagt Urte Neugebauer.

Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke hilft Betroffenen

SMA ist ein Muskelschwund, der durch einen Rückgang von motorischen Nervenzellen im Rückenmark verursacht wird. Da es eine seltene Krankheit ist, betreiben die Medizin und die Pharmaindustrie kaum Forschung dazu. Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) unterstützt Betroffene und sammelt Spenden für die Forschung. Dort wollte Urte Neugebauer helfen.

Als ihr Anfang des Jahres ein Schnüffelball in die Hände geriet, hatte sie die zündende Idee. Sie suchte sich eine Bauanleitung im Internet und machte sich an die Arbeit. Dabei schneidet sie Fleece-Stoffe in Streifen und verarbeitet sie mit Kabelbindern zu flauschigen Bällen mit lauter Öffnungen, in denen man kleine Futterstücke für Hunde und Katzen verstecken kann. Das ist eine schöne Beschäftigung für die Tiere, die sich dabei ihr Futter mit der Nase erarbeiten müssen.

150 Bälle aus Neumünster sind schon verkauft

„Meiner anderen Hündin Quinn habe ich meinen Prototypen gegeben – und sie hat ihn für gut befunden. Dann habe ich mich an die Serienproduktion gemacht“, sagt Urte Neugebauer. In wenigen Monaten hat sie schon 150 Bälle hergestellt und verkauft – nur über private Kontakte und ein bisschen Werbung in sozialen Netzwerken.

Ihr Ziel war ursprünglich, 500 Euro zu erlösen, aber nun sind es schon 2000 Euro geworden, die sie am Sonnabend an Gitta Strand-Cook überreichte. Die Landesvorsitzende der DGM zeigte sich sehr dankbar. „Das hilft uns sehr in unserer Arbeit. Wir wollen dieses Geld in die Forschung leiten“, sagte sie.

Die Krankheit geht auf einen Gen-Defekt zurück und wird in Deutschland bei etwa 80 Neugeborenen pro Jahr diagnostiziert. „Die Zahlen steigen, weil Mediziner mittlerweile sensibilisiert sind und früher auf SMA testen“, sagte Gitta Strand-Cook. Seit einigen Jahren gibt es auch die ersten Medikamente, die den Patienten das Leben erleichtern.

Urte Neugebauer macht weiter und braucht knapp eine Stunde für einen Ball. Je nach Größe kosten die zwölf bis 15 Euro. „Und je nach Temperament und Gier des Hundes oder der Katze halten sie unterschiedlich lange“, sagte sie lachend. Wer Interesse hat, kann sich bei Urte Neugebauer melden unter Tel. 0179-7786153.