﻿Schwerer Unfall auf der A7 bei Neumünster: drei Menschen verletzt

Alles Bio oder was? Beim Naturkostladen „Brennessel“ auf jeden Fall. Vor 30 Jahren war der kleine Laden noch ein Exot. Inzwischen aber gibt es fast an jeder Ecke Biowaren zu kaufen. Hier lesen Sie, wie es der Laden in Dorf Pries trotzdem schafft, zu überleben, und warum die Kunden so treu sind.