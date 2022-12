﻿Secondhand-Shop in Neumünster: „Lieblingsstücke“ der Diakonie Altholstein

Second-Hand-Shopping ist eine nachhaltige Form des Einkaufens. Die Diakonie Altholstein bietet in ihrem Laden „Lieblingsstücke“ genau das an: gebrauchte Klamotten, Deko und Co. – dort warten sie auf einen neuen Besitzer.

Neumünster. Für kleines Geld kann man in Neumünster den nachhaltigen Gedanken fördern: Die Diakonie Altholstein hat den Laden „Lieblingsstücke“ eingerichtet. Jeder, der möchte, kann dort gebrauchte Sachen für einen kleinen Betrag kaufen. Seit Anfang des Jahres ist der Laden in der Kieler Straße 45 zu finden.

Ab März wurden dort Sachen für geflüchtete Ukrainer zur Verfügung gestellt. Die Nachfrage diesbezüglich geht zurück. Das Projekt soll trotzdem weitergehen: „Der Laden wird gut angenommen“, erklärt Jessica Wölm von der Diakonie, „in unseren Laden darf jeder kommen, man muss nicht unbedingt bedürftig sein. Es ist uns einfach wichtig, dass wir einem ,Lieblingsstück’ ein zweites Leben schenken und etwas Nachhaltiges tun.“

„Lieblingsstücke“ Neumünster: Ehrenamtliche Helfer gesucht

Der Laden könnte ohne Helfer nicht funktionieren. Zurzeit arbeiten im „Lieblingsstücke“ fünf Ehrenamtliche. „Es wäre schön, wenn man noch ein paar dazugewinnen könnte, dann hätten wir die Möglichkeit, unsere Öffnungszeiten zu erweitern“, so Wölm. Derzeit kann man montags von 14 bis 16 Uhr und dienstags sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr secondhand-shoppen. Der Bedarf, den Laden öfter aufzumachen, sei da, das ginge aber eben nur mit mehr Unterstützung.

In dem Laden gibt es verschiedene Sachen zu kaufen – am meisten Kleidung, denn die wird am häufigsten abgegeben. Kinderklamotten und -schuhe, aber auch viel für Erwachsene. Besonders die Kinderkleidung befindet sich in einem guten Zustand, da Kinder schnell herauswachsen. Auch dicke Sachen für den Winter gibt es: einen ganzen Ständer nur mit Schneeanzügen und -hosen. Für Jessica Wölm ist es bemerkenswert, dass so viele Menschen dazu bereit sind, Sachen zu spenden und den Teilen eine neue Verwendung zu geben.

Secondhand-Shopping: Die Teile sollen ein zweites Leben bekommen

Die Spenden kommen meist in Säcken. Dann werden sie sortiert – nach Art und nach Größe – und anschließend eingeräumt. Dabei helfen die ehrenamtlichen Helfer: Anke Fröhlich ist seit März dabei. Sie hat angefangen, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen, und ist bei dem Projekt dabeigeblieben: Es ist schön, anderen Menschen helfen zu können, sagt sie, „außerdem kommen so viele unterschiedliche Menschen – es ist immer spannend, wen man trifft“.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Ayse und Yasin Araz möchten ihr Deutsch verbessern – und anderen Menschen helfen. © Quelle: Neele Schomburg

Auch Ayse und Yasin Araz helfen in „Lieblingsstücke“ mit. Sie kommen aus der Türkei. „Wir freuen uns, dabei zu sein und anderen Menschen zu helfen“, sagt Ayse Araz. Außerdem wollen sie besser Deutsch lernen – so konnten sie beides verbinden. Es werden unterschiedliche Sachen benötigt: Von Klamotten über Geschirr bis Deko – wer Sachen zu Hause hat, die er nicht mehr braucht, kann diese bei der Diakonie abgeben. Menschen, die gerne ehrenamtlich helfen wollen, können sich unter Tel. 0151/61157315 melden.

Diakonie Altholstein: Das Secondhand-Projekt kommt gut an

Die Diakonie will das Projekt so lange wie möglich weiterleben lassen. Wie genau der Laden in Zukunft finanziert werden soll, weiß Marion Janser von der Diakonie noch nicht. Es gäbe verschiedene Fördermöglichkeiten, die infrage kämen. Die Anzahl an Besuchern zeige aber, dass der Bedarf da ist. Man kann bei „Lieblingsstücke“ nicht nur einkaufen gehen. Bei einer Tasse Kaffee können sich Leute bei Bedarf auch einfach mal aufwärmen und sich mit anderen Menschen unterhalten.