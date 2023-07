﻿Senioren in Neumünster: Neues Projekt soll aktiv und fit machen

Neumünster. Das Projekt „Im Alter aktiv und fit leben – Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Kommune“ ist Ende Mai von drei Sportvereinen in Neumünster, der Stadt Neumünster, dem Turnerbund Schleswig-Holstein und den gesetzlichen Krankenkassen vereinbart worden. Nun geht es an die Umsetzung. Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern sind bei den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und -partnern willkommen.

Beteiligt sind an diesem Projekt in Neumünster, das abgekürzt „AuF leben“ bezeichnet wird, der Polizeisportverein Union, SV Tungendorf, Turn- und Sportverein Gadeland, die Stadt, der Turnerverband Schleswig-Holstein sowie das GKV-Bündnis für Gesundheit. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention.

Neumünster: Neue Bewegungsangebote für Senioren

Im Rahmen des Projektes sollen ältere Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner zu leichter körperlicher Aktivität motiviert und in die kommunalen Vereinsstrukturen integriert werden, in denen auch das soziale Miteinander gepflegt wird. Dazu sollen unter Beteiligung von Interessenten im Stadtwald sowie in den Stadtteilen Tungendorf und Gadeland neue Bewegungsangebote entstehen, die auch mit einer Gehhilfe oder im Rollstuhl absolviert werden können, teilte die Pressestelle der Stadt Neumünster mit.

Derzeit laufen die Planungen für die neuen Aktivitäten. Interessierte Bürger sind eingeladen, ihre Ideen und Wünsche bei den Kontaktpersonen der mitwirkenden Vereine einzubringen. Unterstützt wird das Projekt vom Seniorenbüro der Stadt Neumünster.

Ansprechpartner sind: Nele Dittmer für das Seniorenbüro der Stadt Neumünster, Tel. 04321/9423480, E-Mail nele.dittmer@neumuenster.de. Astrid Drenguis für den PSV, Tel, 04321/68686, E-Mail psvnms@t-online.de. Nina Schlüter für den SVT, Tel. 04321/300029, E-Mail: n.schlueter@svt-neumuenster.de. Silke Ohl, TSV Gadeland, Tel. 04321/77543, E-Mail tsv-gadeland@t-online.de.

