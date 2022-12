﻿Silvesterlauf beim TSV Flintbek mit Keksen und Punsch

Nach zwei Jahren Pause startet am 31. Dezember um 10 Uhr wieder der Silvesterlauf des TSV Flintbek. Zwei Runden um den kleinen Schierensee können absolviert werden, danach gibt es Kekse und Punsch.

Flintbek. Strahlende Gesichter beim Orga-Team des Silvesterlaufs vom TSV Flintbek: Nach zweijähriger Pandemiepause soll der Silvesterlauf am Sonnabend, 31. Dezember, wieder um 10 Uhr am Parkplatz beim ehemaligen Fischmeister in Wrohe starten. „Damit geht der 37. Silvesterlauf los“, erklärt Bernd Cohrt, einer der Organisatoren. „Darüber freuen wir uns sehr“, fügt der 75-Jährige noch hinzu.

Mit „wir“ ist das Orga-Team bestehend aus Gerda und Gerhard Pokratz, Kurt Meyer, Sigrid Olesen und Bernd Cohrt gemeint. Meyer kann sich noch gut an die Anfänge erinnern: „Die Idee für den Lauf stammt aus der Sportabzeichenrunde. Erst gab es einen Lauftreff, dann entstand durch den kürzlich verstorbenen Walter Gelbrich die Idee des Silvesterlaufs“, erzählt der 84-Jährige.

TSV Flintbek Silvesterlauf: Zwei Runden um den Schierensee

Und Cohrt fügt hinzu: „Anfangs sind wir noch in Schierensee direkt an der Badestelle gestartet, erst später ist der Startpunkt nach Wrohe verlegt worden. Und wir waren in den ersten Jahren gerade mal 30 Läufer und Läuferinnen.“

Doch die Veranstaltung hat sich schnell herumgesprochen und von Jahr zu Jahr waren mehr Lauffreunde dabei. Dennoch ist Cohrt überzeugt: „Unser Lauf ist beliebt wegen seines familiären Charakters, die Teilnehmerzahl hat sich bei 170 bis 200 eingependelt.“

Eine Runde um den Kleinen Schierensee geht über 3,85 Kilometer. Wer ganz vorn dabei sein will, der muss zwei Runden absolvieren. Es gibt weder Anmeldefristen noch Startgebühren, „Wer um 10 Uhr vor Ort ist, kann mitlaufen oder walken.“

TSV Flintbek Silvesterlauf: Bitte eigene Becher mitbringen

Für das Orga-Team gibt es bis zum Startschuss noch eine Menge zu tun. „Wir haben den Punsch bereits eingekauft und die Kekse werden in den kommenden Tagen gebacken“, verrät Gerhard Pokratz mit Blick auf Ehefrau Gerda. Denn: „Es sind die Kekse von Gerda Pokratz, die nach dem Lauf angeboten werden“, fügt Bernd Cohrt hinzu.

„Und es soll Teilnehmer geben, die nur wegen der Kekse mitlaufen“, sagt Cohrt mit einem Schmunzeln. Und er weiß noch mehr: „Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen laufen sich quasi in Wrohe warm, um danach noch einen weiteren Lauf in der Region zu absolvieren. Andere laufen auch zu uns und laufen wieder nach Hause“, weiß Cohrt.

Am Tag vor dem Event ist das Orga-Team auf der gesamten Strecke unterwegs. „Wir gehen die Strecke ab und begutachten sie. Dabei haben wir Spaten mit, denn wenn wir Löcher sehen, werden sie von uns verfüllt“, erklärt Kurt Meyer.

Auch Äste und Windbruch wird beiseite geräumt, „Wenn zu viel Wasser auf den Wegen steht, schippen wir kleine Kanäle, damit das Wasser ablaufen kann und niemand zu Schaden kommt“, so Meyer. Dennoch bleibt die Teilnahme am Lauf auf eigene Gefahr.

Um unnötigen Müll zu vermeiden, bitten die Organisatoren darum, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eigene Becher – sofern möglich – für den heißen Punsch mitbringen.