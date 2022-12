﻿So erfährt man in Neumünster, ob man Wohngeld bekommen kann

Neumünster. „Dank intensiver Vorarbeiten sind wir sehr zuversichtlich, gut auf den erwarteten Ansturm auf das neue ,Wohngeld Plus’ vorbereitet zu sein“, sagt Stadtrat Carsten Hillgruber. Er bittet aber schon vorab um Verständnis für gewisse Bearbeitungszeiten.

Die Zahl der Haushalte, die einen Anspruch auf Wohngeld haben, wird in Neumünster deutlich steigen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass etwa viermal so viele Anfragen und Anträge eingehen werden wie in den vergangenen Jahren. Die Wohngeldstelle hat sich auf diesen Ansturm vorbereitet und bereits neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt sowie die Technik angepasst.

Im Internet gibt es einen Proberechner für Wohngeld

„Dennoch muss aufgrund des zu erwartenden Aufkommens mit einem deutlich längeren Bearbeitungszeitraum gerechnet werden“, teilte die Stadt mit.

Der Anspruch auf Wohngeld besteht ab dem Monat des Antragseingangs und wird auch rückwirkend ausgezahlt. Auf der Homepage der Stadt Neumünster kann man unter www.neumuenster.de/wohngeld einen Proberechner nutzen. Der gibt Auskunft, ob ein Anspruch auf Wohngeld bestehen könnte; er arbeitet bereits mit den Regelungen, die ab Januar 2023 gelten.

Stadt Neumünster bietet Informationen zum Wohngeld auf neumuenster.de

Zudem werden auf der Homepage häufig gestellte Fragen beantwortet. Dort können auch Anträge heruntergeladen werden. Antragsformulare liegen aber auch im Foyer des Neuen Rathauses bereit. Für allgemeine Fragen bietet die Wohngeldstelle unter Tel. 04321/942-3202 eine Hotline an. Fragen können Bürgerinnen und Bürger auch per Mail an wohngeldstelle@neumuenster.de stellen.

Wer in Neumünster schon Wohngeld bekommt, braucht keinen neuen Antrag zu stellen

Alle Haushalte, die bereits den Zuschuss zu den Wohnkosten beziehen und deren Bewilligung über Silvester hinausgeht, müssen keinen neuen Antrag stellen, teilte die Stadt mit. Sie erhalten bereits für den Januar die neuen, vermutlich höheren Beträge überwiesen.

„Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohngeldstelle für den Einsatz der vergangenen Wochen, um eine gute Lösung zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten“, sagte Stadtrat Carsten Hillgruber.