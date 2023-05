﻿So geht Neumünster mit der neuen Grundsteuer um

Neumünster. Die Grundsteuer ist für die Finanzen der Stadt Neumünster eine sehr wichtige Einnahmequelle. Fast 15 Millionen Euro müssen die Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in diesem Jahr an die Stadtkasse überweisen. Darum beobachtet Stadtkämmerer Michael Knapp (CDU) die derzeitige Entwicklung mit einer leichten Unruhe, denn er soll der Ratsversammlung Ende 2024 neue Steuersätze vorschlagen, die dann ab 2025 greifen. Ob das rechtzeitig klappt, steht derzeit noch in den Sternen.

Alle Grundstückseigentümer in Schleswig-Holstein mussten bis Januar 2023 eine Erklärung für ihr Eigentum beim Finanzamt abgeben. Sie bekommen nun zwei Bescheide: einen über den Grundsteuerwert und später einen über den Grundsteuermessbetrag. Die bilden dann die Grundlage für den neuen Grundsteuerbescheid der Stadt Neumünster im Jahr 2025.

27.000 Grundstücke und Eigentumswohnungen gibt es in Neumünster

„Der Grundsteuerwertbescheid ist bei vielen Eigentümern bereits angekommen, aber der über den Messbetrag wird noch auf sich warten lassen“, sagt Hans-Günter Szislo, Fachdienstleiter der Kämmerei im Rathaus von Neumünster.

Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viel Arbeit mit diesem Thema, aber derzeit sind ihnen für weitere Schritte noch die Hände gebunden. Anna Schümann, Abteilungsleiterin Steuern und Abgaben im Rathaus, braucht mindestens 80 Prozent der Daten von den rund 27 000 Grundstücken und Eigentumswohnungen in Neumünster. „Erst dann macht es Sinn, die künftigen Hebesätze für die Grundsteuer zu berechnen“, sagte sie. So weit ist es aber noch lange nicht, denn die Finanzämter haben einen ordentlichen Rückstau.

Das Ziel der 2018 vom Bundesverfassungsgericht angeordneten Neuordnung ist größere Steuergerechtigkeit, aber die neue Steuer soll „aufkommensneutral“ sein, also unter dem Strich soll die Summe aus den Zahlungen der Grundbesitzer ungefähr gleich bleiben – die Kommunen sollen sich nicht bereichern.

Hauseigentümer am Einfelder See bezahlen künftig vermutlich mehr Grundsteuer als jetzt

Hans-Günter Szislo: „Es wird sehr viele Veränderungen geben, aber es ist für uns nicht abzusehen, wie groß die sein werden. Wer ein Haus am Einfelder See besitzt, wird voraussichtlich mehr Steuern bezahlen als vorher, der mit einem Haus im Vicelinviertel vermutlich weniger.“ Die durchschnittliche Grundsteuer für ein Einfamilienhaus in Neumünster liegt derzeit zwischen 300 und 400 Euro pro Jahr.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesätze muss die Ratsversammlung beschließen. Damit Anfang Januar 2025 alle Eigentümer einen neuen Steuerbescheid von der Stadt in der Post haben, müsste der Rat im Herbst 2024 über die neuen Sätze entscheiden.

Gegen die neue Grundsteuer laufen Klagen

Fachdienstleiter Szislo ist skeptisch, ob das zeitlich klappt, denn das Nadelöhr ist die Übertragung vom Finanzamt ins Rathaus. Wenn die neuen Sätze bis dahin nicht beschlossen sein werden, wird die erste Rate der neuen Steuer möglicherweise nicht schon am 15. Februar eingezogen, denn am 1. Januar 2025 wird die alte Regelung ja verfassungswidrig. Aber die Steuerpflichtigen brauchen sich nicht zu freuen, denn dann wird das später nachgeholt.

Eine zusätzliche Unsicherheit über das gesamte Konstrukt besteht in mehreren Klagen, die gegen das neue Steuersystem eingereicht wurden.