﻿So läuft das Weihnachtsgeschäft 2022 in Neumünster

Neumünster. Nach zwei schwierigen Jahren mit Einschränkungen zu Weihnachten wegen der Corona-Pandemie können die Menschen seit einiger Zeit wieder ganz normal in die Läden gehen, um einzukaufen. Eine Woche vor Weihnachten fällt die Bilanz für das Weihnachtsgeschäft 2022 unterschiedlich aus: Laut dem Handelsverband Nord sind viele Händler mit der Umsatzentwicklung unzufrieden, doch ist das Stimmungsbild in der Innenstadt von Neumünster ein anderes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsgeschäft Neumünster 2022: Langsam kommen die Menschen in Schwung

Laut dem Handelsverband Nord läuft das Weihnachtsgeschäft in Neumünster ähnlich wie in den anderen Städten Schleswig-Holsteins: Nach verhaltendem Start kam es in der zweiten Adventswoche mehr in Schwung. Dies liege auch an den frostigen Temperaturen, der Bedarf an warmer Kleidung wie Mützen, Schals, Jacken oder Wollpullovern steige. Man sei jedoch froh darüber, dass die Weihnachtsmärkte und die Läden ohne Einschränkungen wieder besucht werden dürfen – und merke, dass die Menschen wieder mehr in die Städte kämen, um die weihnachtliche Stimmung aufzusaugen.

Fragt man in den inhabergeführten Geschäften nach, spiegelt sich die Meinung etwas anders wider: „Ich bin total zufrieden“, sagt Ilka Schulzki, Inhaberin der Boutique „Nachtschwärmer“. „Ich habe aber auch während der Corona-Pandemie keinen Unterschied gemerkt. Meine Kunden standen hier trotzdem Schlange. Wir haben dann durch das Fenster eine Modenschau gemacht, und die Kunden konnten uns am Telefon mitteilen, was sie haben möchten.“, berichtet sie. Und auch in diesem Jahr laufe das Weihnachtsgeschäft gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz Energiekrise und steigenden Preisen: Bei den meisten läuft es gut

Dass die Konsumentenstimmung aufgrund der aktuellen Lage angespannt ist, berichtet auch der Handelsverbund Nord: Anders als in den Corona-Jahren mit Einschränkungen boomte das Internetgeschäft. Auch das ginge nun jedoch zurück. Trotzdem sei bereits im November eine leichte Erholung der Verbraucherstimmung zu sehen gewesen. Im Dezember habe sich diese fortgesetzt.

Weihnachtsgeschäft 2022 Neumünster: Tina Krauskopf ist zufrieden. © Quelle: Neele Schomburg

Tina Krauskopf, Inhaberin der Buchhandlung Krauskopf, ist zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft: „Was sich in diesem Jahr geändert hat, ist, dass wir Phasen haben, in denen der Laden eher leer ist – und schon ein paar Minuten später kann er voll sein“, erzählt sie. Auch sie habe während der Corona-Pandemie keinen nennenswerten Unterschied zu den Vorjahren bemerkt. „Ich habe vorher einen Online-Shop eingerichtet, wir haben in der Pandemie unsere Bücher über das Internet verkauft“, erzählt Krauskopf.

„Es sind weniger Leute, aber die kaufen mehr“

Auch Christian Langsdorff, Geschäftsführer der Holsten Galerie, zeichnet ein weitgehend positives Bild: Die Corona-Jahre 2020 und 2021 könne man nicht als Vergleich nehmen, da das Shopping-Center aufgrund der staatlichen Verordnungen zeitweise schließen musste. Doch 2022 laufe besser als erwartet: „Seit dem Black Friday haben wir wieder mehr Besucher. Nicht so viele wie in den Jahren vor der Pandemie, trotzdem können wir mit dem Umsatz zufrieden sein“, sagt Langsdorff. Obwohl die Frequenz in den Läden nicht mehr so hoch sei, steige der Umsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kleiner Floh“-Inhaberin Steffi Düffert-Mühlstädt kann nicht über das Weihnachtsgeschäft klagen. © Quelle: Neele Schomburg

Dies kann auch die Inhaberin Steffi Düffert-Mühlstädt von „Kleiner Floh“ bestätigen. Auch sie verkaufe ihr Spielzeug schon lange zusätzlich über das Internet. „Man braucht einfach eine Kombination aus Laden- und Internetgeschäft. Oft wollen die Kunden im Online Shop schon mal vorher stöbern und kommen dann persönlich ins Geschäft, um sich von der Qualität zu überzeugen.“