Der traditionelle Sommerjahrmarkt von Neumünster findet in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Großflecken statt. 38 Schausteller, Gastronomen und Betreiber von Fahrgeschäften laden an drei Tagen dazu ein.

Neumünster. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. August, findet der traditionelle Sommerjahrmarkt in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Großflecken statt. Der Markt ist an allen drei Tagen von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

38 Schausteller werden auf 388 Frontmetern einen gemütlichen Familienjahrmarkt präsentieren. Neben dem Karussell Polyp, einem Autoscooter und dem Break Dancer können die Gäste Spaß am Extasy-Jumper, dem Rallye Truck, dem Mini-Star-Lifter, dem Baby-Flug und einem Kinder-Barockkarussell haben.

38 Schausteller sind in Neumünster auf dem Sommermarkt dabei

Dosenwerfen, Schießwagen sowie weitere Glücksspiele dürfen nicht fehlen – insgesamt elf Spielgeschäfte sind am Start. Dazu kommen nach Auskunft der Stadt Neumünster sieben Imbiss- und Ausschankbetriebe, acht Zuckerbuden und Mandelbrenner sowie drei Eiswagen.Für den Notfall ist der Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort.

2020 war der Sommermarkt ausgefallen, 2021 wurde er vom Großflecken auf den geräumigeren Jugendspielplatz verlegt – und auf zwei Wochenenden gestreckt. Das ist der traditionelle Platz für Jahrmärkte und Zirkusshows, aber der Markt im Hochsommer findet seit ein paar Jahren mitten in der Innenstadt statt.

Verlegung des Wochenmarktes in Neumünster

Wegen des Sommermarktes kann der Wochenmarkt in dieser Zeit nicht wie üblich auf dem Großflecken stattfinden. Er wird am Dienstag, 2. August, Freitag, 5. August, und am Sonnabend, 6. August, jeweils auf den Kleinflecken verlegt. Dort gilt am 3., 5. und 6. August ein absolutes Halteverbot. „Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“, teilte de Stadt Neumünster mit.