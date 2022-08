Die Kieler Sommeroper ist in der Landeshauptstadt immer ein großes Event – und in diesem Jahr sollen die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner daran teilhaben können. Sie müssen dafür nicht nach Kiel fahren, denn die Premiere wird live (und kostenlos) in den Park des Caspar-von-Saldern-Hauses übertragen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket